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В России за сутки выписали 19 705 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 19 705 человек после COVID-19
За сутки в России выписаны 19 705 человек после COVID-19, за все время - 2 295 362, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T11:03
2020-12-21T11:03
2020-12-21T11:03
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. За сутки в России выписаны 19 705 человек после COVID-19, за все время - 2 295 362, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 19 705 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 295 362", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 4798 человек, в Санкт-Петербурге - 1870, в Подмосковье - 1155.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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