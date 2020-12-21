https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590176970.html

В России за сутки выписали 19 705 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 19 705 человек после COVID-19

За сутки в России выписаны 19 705 человек после COVID-19, за все время - 2 295 362, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T11:03

2020-12-21T11:03

2020-12-21T11:03

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589623137_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_94439337c3c9061551d7c428ca570b53.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. За сутки в России выписаны 19 705 человек после COVID-19, за все время - 2 295 362, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 19 705 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 295 362", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 4798 человек, в Санкт-Петербурге - 1870, в Подмосковье - 1155.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество