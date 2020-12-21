https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590160657.html
В Москве 4798 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
В Москве 4798 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
Еще 4798 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 572 тысячи человек, сообщает оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T09:04
2020-12-21T09:04
2020-12-21T09:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582667175_0:0:2916:1641_1920x0_80_0_0_48ffc5f2dfed01f1231c9503987aaf04.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Еще 4798 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 572 тысячи человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице выздоровели еще 4798 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 572 541", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582667175_187:0:2916:2047_1920x0_80_0_0_65fb0267a8171f2a8591cedd12955e18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество