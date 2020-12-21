https://ria.ru/20201221/konflikt-1590208473.html

Трое мужчин избили семью на детской площадке в Петербурге

Трое мужчин избили семью на детской площадке в Петербурге

Трое мужчин избили семью в Московском районе Санкт-Петербурга, их доставили в полицию, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T13:28

2020-12-21T13:28

2020-12-21T15:10

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. Трое мужчин избили семью в Московском районе Санкт-Петербурга, их доставили в полицию, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.Как сообщила пострадавшая в соцсетях, инцидент произошел 19 декабря на детской площадке вблизи дома на Новоизмайловском проспекте. По словам девушки, мужчины приставали — "таскали за шиворот и замахивались" — к несовершеннолетним девочкам, а она со своими родителями оказалась рядом и попыталась защитить детей. Завязалась драка. Как утверждает участница конфликта, их избивали железными трубами и лопатами. В итоге семья поехала в поликлинику, где медики зафиксировали сотрясения мозга у девушки и ее отца. Выписки из больницы и видео с места событий она выложила в соцсетях. Нападавших отвезли в полицию, но впоследствии отпустили. По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, задержанным также потребовалась медицинская помощь.Полицейские продолжают выяснять причины и обстоятельства инцидента. Сотрудники Главного следственного управления СК по Петербургу тоже разбираются в происшедшем.

https://ria.ru/20201214/ograblenie-1589068322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия