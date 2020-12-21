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Трое мужчин избили семью на детской площадке в Петербурге
Трое мужчин избили семью на детской площадке в Петербурге
Трое мужчин избили семью в Московском районе Санкт-Петербурга, их доставили в полицию, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T13:28
2020-12-21T13:28
2020-12-21T15:10
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. Трое мужчин избили семью в Московском районе Санкт-Петербурга, их доставили в полицию, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.Как сообщила пострадавшая в соцсетях, инцидент произошел 19 декабря на детской площадке вблизи дома на Новоизмайловском проспекте. По словам девушки, мужчины приставали — "таскали за шиворот и замахивались" — к несовершеннолетним девочкам, а она со своими родителями оказалась рядом и попыталась защитить детей. Завязалась драка. Как утверждает участница конфликта, их избивали железными трубами и лопатами. В итоге семья поехала в поликлинику, где медики зафиксировали сотрясения мозга у девушки и ее отца. Выписки из больницы и видео с места событий она выложила в соцсетях. Нападавших отвезли в полицию, но впоследствии отпустили. По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, задержанным также потребовалась медицинская помощь.Полицейские продолжают выяснять причины и обстоятельства инцидента. Сотрудники Главного следственного управления СК по Петербургу тоже разбираются в происшедшем.
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санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. Трое мужчин избили семью в Московском районе Санкт-Петербурга, их доставили в полицию, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Как сообщила пострадавшая в соцсетях
, инцидент произошел 19 декабря на детской площадке вблизи дома на Новоизмайловском проспекте. По словам девушки, мужчины приставали — "таскали за шиворот и замахивались" — к несовершеннолетним девочкам, а она со своими родителями оказалась рядом и попыталась защитить детей.
Завязалась драка. Как утверждает участница конфликта, их избивали железными трубами и лопатами. В итоге семья поехала в поликлинику, где медики зафиксировали сотрясения мозга у девушки и ее отца. Выписки из больницы и видео с места событий она выложила в соцсетях. Нападавших отвезли в полицию, но впоследствии отпустили.
По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, задержанным также потребовалась медицинская помощь.
"В отдел полиции для разбирательства были доставлены трое мужчин — участников инцидента. Вторая сторона конфликта, две женщины и мужчина, поехали в медучреждение для фиксации полученных травм. В связи с тем, что доставленным гражданам также потребовалось зафиксировать травмы, полученные в ходе конфликта, полицейские вызвали им скорую помощь", — заявили в ведомстве.
Полицейские продолжают выяснять причины и обстоятельства инцидента. Сотрудники Главного следственного управления СК по Петербургу тоже разбираются в происшедшем.