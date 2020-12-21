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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201221/investitsii-1590173386.html
В ноябре Китай одобрил инвестпроекты в основные фонды на почти $57 млрд
В ноябре Китай одобрил инвестпроекты в основные фонды на почти $57 млрд
В ноябре Государственный комитет по делам развития и реформ КНР одобрил 26 проектов инвестиций в основные фонды с объемом капиталовложений 370,4 миллиарда юаней РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T10:37
2020-12-21T10:37
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 21 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В ноябре Государственный комитет по делам развития и реформ КНР одобрил 26 проектов инвестиций в основные фонды с объемом капиталовложений 370,4 миллиарда юаней (около 56,7 миллиарда долларов), свидетельствуют официальные данные.Значительная часть инвестиций была направлена на проекты в сферах транспорта, информатизации и энергетики, сообщили в ведомстве.По данным Государственного статистического управления КНР, за 11 месяцев этого года инвестиции в основные фонды Китая выросли на 2,6% в годовом исчислении, что на 0,8 п. п. выше по сравнению с темпами роста в первые 10 месяцев текущего года.В частности, в ноябре данный показатель вырос на 2,8% по сравнению с предыдущим месяцем.Инвестиции частного сектора за 11 месяцев выросли на 0,2%, впервые в текущем году продемонстрировав положительную динамику.
https://ria.ru/20201219/kitay-1590042665.html
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китай

В ноябре Китай одобрил инвестпроекты в основные фонды на почти $57 млрд

10:37 21.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 21 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В ноябре Государственный комитет по делам развития и реформ КНР одобрил 26 проектов инвестиций в основные фонды с объемом капиталовложений 370,4 миллиарда юаней (около 56,7 миллиарда долларов), свидетельствуют официальные данные.
Значительная часть инвестиций была направлена на проекты в сферах транспорта, информатизации и энергетики, сообщили в ведомстве.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
19 декабря, 15:44Россия-Китай: Главное
На Центральном совещании по экономике КНР намечен курс на 2021 год
По данным Государственного статистического управления КНР, за 11 месяцев этого года инвестиции в основные фонды Китая выросли на 2,6% в годовом исчислении, что на 0,8 п. п. выше по сравнению с темпами роста в первые 10 месяцев текущего года.
В частности, в ноябре данный показатель вырос на 2,8% по сравнению с предыдущим месяцем.
Инвестиции частного сектора за 11 месяцев выросли на 0,2%, впервые в текущем году продемонстрировав положительную динамику.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитай
 
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