https://ria.ru/20201221/investitsii-1590173386.html

В ноябре Китай одобрил инвестпроекты в основные фонды на почти $57 млрд

В ноябре Китай одобрил инвестпроекты в основные фонды на почти $57 млрд

В ноябре Государственный комитет по делам развития и реформ КНР одобрил 26 проектов инвестиций в основные фонды с объемом капиталовложений 370,4 миллиарда юаней РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T10:37

2020-12-21T10:37

2020-12-21T10:37

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 21 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В ноябре Государственный комитет по делам развития и реформ КНР одобрил 26 проектов инвестиций в основные фонды с объемом капиталовложений 370,4 миллиарда юаней (около 56,7 миллиарда долларов), свидетельствуют официальные данные.Значительная часть инвестиций была направлена на проекты в сферах транспорта, информатизации и энергетики, сообщили в ведомстве.По данным Государственного статистического управления КНР, за 11 месяцев этого года инвестиции в основные фонды Китая выросли на 2,6% в годовом исчислении, что на 0,8 п. п. выше по сравнению с темпами роста в первые 10 месяцев текущего года.В частности, в ноябре данный показатель вырос на 2,8% по сравнению с предыдущим месяцем.Инвестиции частного сектора за 11 месяцев выросли на 0,2%, впервые в текущем году продемонстрировав положительную динамику.

https://ria.ru/20201219/kitay-1590042665.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай