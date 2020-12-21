https://ria.ru/20201221/gossovet-1590237472.html

Путин утвердил состав президиума Госсовета

Путин утвердил состав президиума Госсовета

Президент России Владимир Путин утвердил состав президиума Госсовета, туда вошли главы регионов, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T15:28

2020-12-21T15:28

2020-12-21T15:28

россия

государственный совет рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил состав президиума Госсовета, туда вошли главы регионов, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."В соответствии с частью 2 статьи 10 ФЗ от 8 декабря 2020 года №394-ФЗ "О Государственном Совете Российской Федерации" утвердить прилагаемый состав Президиума Государственного Совета Российской Федерации", - говорится в документе.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, 21 декабря.

https://ria.ru/20201221/gossovet-1590237222.html

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россия, государственный совет рф, владимир путин, политика