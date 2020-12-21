Независимая газета
"Независимая газета" ("НГ") – одно из крупнейших периодических изданий современной России, посвященное актуальным проблемам общественной, политической и культурной жизни в России и за ее пределами. Была учреждена Московским городским советом народных депутатов в августе 1990 года и зарегистрирована в Госкомпечати СССР. Выходит с 21 декабря 1990 года.
Первый номер газеты был отпечатан в типографии издательства "Известия" тиражом 150 тысяч экземпляров. Кроме того, в Париже (Франция) был выпущен дополнительный 100-тысячный тираж этого номера на французском языке, который распространялся в качестве бесплатного приложения к еженедельнику Courrier International.
Расходы на запуск газеты были покрыты беспроцентным кредитом в 300 тысяч рублей, выделенным по решению Моссовета. Также первому главному редактору "Независимой газеты" Виталию Третьякову, перешедшему в новое издание из "Московских новостей", удалось собрать пайщиков – 83 известных представителя советской интеллигенции внесли в кассу издания по тысяче рублей.
Виталий Третьяков в программной статье пообещал, что новое издание будет предоставлять полную информацию, "без всяких изъятий тех или иных событий или фигур", давать разные точки зрения и демонстрировать настоящую независимость не только от власти, но и от оппозиции.
В 1991 году газета выходила сначала три, а затем пять раз в неделю объемом восемь полос. Во второй половине 1991 года тираж газеты превысил 200 тысяч экземпляров (наиболее высокий показатель за все время ее выхода).
С 1992 года "Независимая газета", как и вся бумажная пресса в стране, стала испытывать серьезные финансовые трудности. В редакции "НГ" произошел раскол по вопросу привлечения инвестиций, коллектив покинули ведущие журналисты – Михаил Леонтьев, Михаил Ланцман, Татьяна Малкина и другие. Они под руководством бывшего заместителя главного редактора "НГ" Дмитрия Остальского составили основу команды нового издания – ежедневной газеты "Сегодня" (была учреждена в 1993 году, издание прекращено в 2001 году).
В 1993 году указом президента РФ Бориса Ельцина Моссовет, учредитель "НГ", был ликвидирован, 4 ноября 1993 года газета была перерегистрирована. Новым учредителем стала некоммерческая организация "Редакция "Независимой газеты".
Экономическое положение издания продолжало ухудшаться, в декабре 1994 года газета сократила объем вдвое – с четырех полос до восьми, в мае 1995 года ее выпуск был остановлен, осенью 1995 года возобновлен, владельцем газеты стал предприниматель Борис Березовский.
Для управления изданием в декабре 1996 года было учреждено ЗАО "Редакция "Независимой газеты" (80% акций принадлежали Объединенному банку, 20% – Виталию Третьякову).
В конце 1990-х годов "НГ" начала выпускать приложения "НГ-сценарии", "НГ-религии", "НГ-наука", "НГ-регионы", "НГ-политэкономия" и другие. В конце 1995 года газета учредила литературную премию "Антибукер" (существовала до 2001 года). 1 сентября 1999 года был запущен интернет-сайт "Независимой газеты". Пост главного редактора до лета 2001 года занимал Виталий Третьяков.
В 2001-2007 годах редакцию "НГ" возглавляла Татьяна Кошкарева. В это время существенно обновился журналистский коллектив "Независимой газеты".
В августе 2005 года 100% акций "НГ" приобрел помощник министра экономического развития РФ Константин Ремчуков. Сделка была оформлена на супругу нового владельца Елену Ремчукову. В феврале 2007 года Ремчуков занял должности главного редактора и генерального директора издания.
В настоящее время газета выходит пять раз в неделю (понедельник-пятница) тиражом 40 тысяч экземпляров. Кроме основного выпуска, издаются тематические приложения "НГ-Религии", "Дипкурьер", НВО, НГ-Exlibris, "Наука", "НГ-Энергия", "Сценарии", "Столица", "НГ-Экология".
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