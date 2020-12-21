Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201221/gazeta-1589877055.html
Независимая газета
Независимая газета
"Независимая газета" ("НГ") – одно из крупнейших периодических изданий современной России, посвященное актуальным проблемам общественной, политической и... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T00:45
2020-12-21T00:45
россия
независимая газета
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/98068/17/980681776_0:116:2216:1363_1920x0_80_0_0_232e37ca5251108f9a7f22be6c9a6e6d.jpg
"Независимая газета" ("НГ") – одно из крупнейших периодических изданий современной России, посвященное актуальным проблемам общественной, политической и культурной жизни в России и за ее пределами. Была учреждена Московским городским советом народных депутатов в августе 1990 года и зарегистрирована в Госкомпечати СССР. Выходит с 21 декабря 1990 года. Первый номер газеты был отпечатан в типографии издательства "Известия" тиражом 150 тысяч экземпляров. Кроме того, в Париже (Франция) был выпущен дополнительный 100-тысячный тираж этого номера на французском языке, который распространялся в качестве бесплатного приложения к еженедельнику Courrier International. Расходы на запуск газеты были покрыты беспроцентным кредитом в 300 тысяч рублей, выделенным по решению Моссовета. Также первому главному редактору "Независимой газеты" Виталию Третьякову, перешедшему в новое издание из "Московских новостей", удалось собрать пайщиков – 83 известных представителя советской интеллигенции внесли в кассу издания по тысяче рублей. Виталий Третьяков в программной статье пообещал, что новое издание будет предоставлять полную информацию, "без всяких изъятий тех или иных событий или фигур", давать разные точки зрения и демонстрировать настоящую независимость не только от власти, но и от оппозиции. В 1991 году газета выходила сначала три, а затем пять раз в неделю объемом восемь полос. Во второй половине 1991 года тираж газеты превысил 200 тысяч экземпляров (наиболее высокий показатель за все время ее выхода). С 1992 года "Независимая газета", как и вся бумажная пресса в стране, стала испытывать серьезные финансовые трудности. В редакции "НГ" произошел раскол по вопросу привлечения инвестиций, коллектив покинули ведущие журналисты – Михаил Леонтьев, Михаил Ланцман, Татьяна Малкина и другие. Они под руководством бывшего заместителя главного редактора "НГ" Дмитрия Остальского составили основу команды нового издания – ежедневной газеты "Сегодня" (была учреждена в 1993 году, издание прекращено в 2001 году). В 1993 году указом президента РФ Бориса Ельцина Моссовет, учредитель "НГ", был ликвидирован, 4 ноября 1993 года газета была перерегистрирована. Новым учредителем стала некоммерческая организация "Редакция "Независимой газеты". Экономическое положение издания продолжало ухудшаться, в декабре 1994 года газета сократила объем вдвое – с четырех полос до восьми, в мае 1995 года ее выпуск был остановлен, осенью 1995 года возобновлен, владельцем газеты стал предприниматель Борис Березовский. Для управления изданием в декабре 1996 года было учреждено ЗАО "Редакция "Независимой газеты" (80% акций принадлежали Объединенному банку, 20% – Виталию Третьякову). В конце 1990-х годов "НГ" начала выпускать приложения "НГ-сценарии", "НГ-религии", "НГ-наука", "НГ-регионы", "НГ-политэкономия" и другие. В конце 1995 года газета учредила литературную премию "Антибукер" (существовала до 2001 года). 1 сентября 1999 года был запущен интернет-сайт "Независимой газеты". Пост главного редактора до лета 2001 года занимал Виталий Третьяков.В 2001-2007 годах редакцию "НГ" возглавляла Татьяна Кошкарева. В это время существенно обновился журналистский коллектив "Независимой газеты". В августе 2005 года 100% акций "НГ" приобрел помощник министра экономического развития РФ Константин Ремчуков. Сделка была оформлена на супругу нового владельца Елену Ремчукову. В феврале 2007 года Ремчуков занял должности главного редактора и генерального директора издания. В настоящее время газета выходит пять раз в неделю (понедельник-пятница) тиражом 40 тысяч экземпляров. Кроме основного выпуска, издаются тематические приложения "НГ-Религии", "Дипкурьер", НВО, НГ-Exlibris, "Наука", "НГ-Энергия", "Сценарии", "Столица", "НГ-Экология". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/98068/17/980681776_124:0:2093:1477_1920x0_80_0_0_a50b997350f434d3b9264f503b6aec79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, независимая газета, справки

Независимая газета

00:45 21.12.2020
 
© РИА НовостиАрхив. Первый номер "Независимой газеты" вышел 21 декабря 1990 года.
Архив. Первый номер Независимой газеты вышел 21 декабря 1990 года. - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
"Независимая газета" ("НГ") – одно из крупнейших периодических изданий современной России, посвященное актуальным проблемам общественной, политической и культурной жизни в России и за ее пределами. Была учреждена Московским городским советом народных депутатов в августе 1990 года и зарегистрирована в Госкомпечати СССР. Выходит с 21 декабря 1990 года.
Первый номер газеты был отпечатан в типографии издательства "Известия" тиражом 150 тысяч экземпляров. Кроме того, в Париже (Франция) был выпущен дополнительный 100-тысячный тираж этого номера на французском языке, который распространялся в качестве бесплатного приложения к еженедельнику Courrier International.
Расходы на запуск газеты были покрыты беспроцентным кредитом в 300 тысяч рублей, выделенным по решению Моссовета. Также первому главному редактору "Независимой газеты" Виталию Третьякову, перешедшему в новое издание из "Московских новостей", удалось собрать пайщиков – 83 известных представителя советской интеллигенции внесли в кассу издания по тысяче рублей.
Виталий Третьяков в программной статье пообещал, что новое издание будет предоставлять полную информацию, "без всяких изъятий тех или иных событий или фигур", давать разные точки зрения и демонстрировать настоящую независимость не только от власти, но и от оппозиции.
В 1991 году газета выходила сначала три, а затем пять раз в неделю объемом восемь полос. Во второй половине 1991 года тираж газеты превысил 200 тысяч экземпляров (наиболее высокий показатель за все время ее выхода).
С 1992 года "Независимая газета", как и вся бумажная пресса в стране, стала испытывать серьезные финансовые трудности. В редакции "НГ" произошел раскол по вопросу привлечения инвестиций, коллектив покинули ведущие журналисты – Михаил Леонтьев, Михаил Ланцман, Татьяна Малкина и другие. Они под руководством бывшего заместителя главного редактора "НГ" Дмитрия Остальского составили основу команды нового издания – ежедневной газеты "Сегодня" (была учреждена в 1993 году, издание прекращено в 2001 году).
В 1993 году указом президента РФ Бориса Ельцина Моссовет, учредитель "НГ", был ликвидирован, 4 ноября 1993 года газета была перерегистрирована. Новым учредителем стала некоммерческая организация "Редакция "Независимой газеты".
Экономическое положение издания продолжало ухудшаться, в декабре 1994 года газета сократила объем вдвое – с четырех полос до восьми, в мае 1995 года ее выпуск был остановлен, осенью 1995 года возобновлен, владельцем газеты стал предприниматель Борис Березовский.
Для управления изданием в декабре 1996 года было учреждено ЗАО "Редакция "Независимой газеты" (80% акций принадлежали Объединенному банку, 20% – Виталию Третьякову).
В конце 1990-х годов "НГ" начала выпускать приложения "НГ-сценарии", "НГ-религии", "НГ-наука", "НГ-регионы", "НГ-политэкономия" и другие. В конце 1995 года газета учредила литературную премию "Антибукер" (существовала до 2001 года). 1 сентября 1999 года был запущен интернет-сайт "Независимой газеты". Пост главного редактора до лета 2001 года занимал Виталий Третьяков.
В 2001-2007 годах редакцию "НГ" возглавляла Татьяна Кошкарева. В это время существенно обновился журналистский коллектив "Независимой газеты".
В августе 2005 года 100% акций "НГ" приобрел помощник министра экономического развития РФ Константин Ремчуков. Сделка была оформлена на супругу нового владельца Елену Ремчукову. В феврале 2007 года Ремчуков занял должности главного редактора и генерального директора издания.
В настоящее время газета выходит пять раз в неделю (понедельник-пятница) тиражом 40 тысяч экземпляров. Кроме основного выпуска, издаются тематические приложения "НГ-Религии", "Дипкурьер", НВО, НГ-Exlibris, "Наука", "НГ-Энергия", "Сценарии", "Столица", "НГ-Экология".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
РоссияНезависимая газетаСправки
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:06Звонарь Кремля рассказал, когда наступает Новый год
08:05В России успешно испытали летающую боевую машину десанта
08:01Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
07:55Власти Москвы предупредили автомобилистов о вечерних пробках
07:46На Кубани четыре человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком
07:43Трамп подписал временный бюджет на день, предотвратив шатдаун
07:29В Хабаровском крае опровергли слухи о предстоящем локдауне в регионе
07:24СМИ: протестующие в Сюнике попытались блокировать кортеж Пашиняна
07:22Армения рассказала о размещении пограничников в Сюнике
07:17В Хабаровске заведующего складом обвиняют в крупной краже табака
07:15Онищенко: новогодние каникулы позволят сдержать эпидемический процесс
07:13В Уфе произошел пожар на станции переливания крови
07:12Политики рассказали о планах на Новый год в пандемию COVID-19
07:09На Сахалине восстановят в правах рабочих, уволенных за видео про дороги
06:34Страны мира закрывают сообщение с Британией из-за мутации коронавируса
06:10Диетологи посоветовали не пить много шампанского в новогоднюю ночь
06:07Канада приостановила авиарейсы из Британии
06:05Россияне назвали желаемый размер пенсии
06:03В Красноярске автобус въехал в стоявший на дороге грузовик
06:00Помпео назвал "виновных" в нападении на "зеленую зону" в Багдаде
Лента новостейМолния