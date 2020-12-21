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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201221/aviasoobschenie-1590232562.html
Онищенко прокомментировал приостановку авиасообщения с Великобританией
Онищенко прокомментировал приостановку авиасообщения с Великобританией
Запрет на авиасообщение РФ с Великобританией может продлиться до конца января, считает академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T15:01
2020-12-21T15:01
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
геннадий онищенко
великобритания
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Запрет на авиасообщение РФ с Великобританией может продлиться до конца января, считает академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.Ранее сообщалось, что Россия останавливает авиасообщение с Великобританией с 0.00 22 декабря на неделю."То, что закрывается на неделю, конечно, наверно, в этом смысл есть, но надо понимать, что слишком большие у нас связи с Англией. Тут и родственные связи, и люди многие там живут, и дипломатические, и политические связи, что, конечно, усложняет работу, но наверно, в этом есть смысл определенный. Потому что это не до нового года, а до конца, наверно, января. Потому что следующая неделя уже потом будет нерабочая, потом будет декада праздников у нас и никто, конечно, заниматься, этим не будет", - сказал Онищенко РИА Новости.При этом он отметил, что, согласно имеющимся научным данным, речь идет не о новом штамме коронавируса в Великобритании, а о новом подтипе. "Пока речь идет о том, что произошла очередная мутация, уже не первая. Сотни этих мутаций было за это время, в результате которой контагиозность штамма увеличилась, как будто бы", - сказал он.Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Ряд стран объявили о приостановке авиасообщения с Британией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590210567.html
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, геннадий онищенко, великобритания

Онищенко прокомментировал приостановку авиасообщения с Великобританией

15:01 21.12.2020
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Запрет на авиасообщение РФ с Великобританией может продлиться до конца января, считает академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Ранее сообщалось, что Россия останавливает авиасообщение с Великобританией с 0.00 22 декабря на неделю.
Медики в коронавирусном отделении больницы в Великобритании - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
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"То, что закрывается на неделю, конечно, наверно, в этом смысл есть, но надо понимать, что слишком большие у нас связи с Англией. Тут и родственные связи, и люди многие там живут, и дипломатические, и политические связи, что, конечно, усложняет работу, но наверно, в этом есть смысл определенный. Потому что это не до нового года, а до конца, наверно, января. Потому что следующая неделя уже потом будет нерабочая, потом будет декада праздников у нас и никто, конечно, заниматься, этим не будет", - сказал Онищенко РИА Новости.
При этом он отметил, что, согласно имеющимся научным данным, речь идет не о новом штамме коронавируса в Великобритании, а о новом подтипе. "Пока речь идет о том, что произошла очередная мутация, уже не первая. Сотни этих мутаций было за это время, в результате которой контагиозность штамма увеличилась, как будто бы", - сказал он.
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Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Ряд стран объявили о приостановке авиасообщения с Британией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоГеннадий ОнищенкоВеликобритания
 
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