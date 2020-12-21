https://ria.ru/20201221/aviasoobschenie-1590232562.html

Онищенко прокомментировал приостановку авиасообщения с Великобританией

Онищенко прокомментировал приостановку авиасообщения с Великобританией

Запрет на авиасообщение РФ с Великобританией может продлиться до конца января, считает академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T15:01

2020-12-21T15:01

2020-12-21T15:01

распространение нового коронавируса

приостановка авиасообщения из-за коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

геннадий онищенко

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587126828_0:54:3075:1784_1920x0_80_0_0_1b9dc9c9e38cb6207ad9c2497fdf7877.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Запрет на авиасообщение РФ с Великобританией может продлиться до конца января, считает академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.Ранее сообщалось, что Россия останавливает авиасообщение с Великобританией с 0.00 22 декабря на неделю."То, что закрывается на неделю, конечно, наверно, в этом смысл есть, но надо понимать, что слишком большие у нас связи с Англией. Тут и родственные связи, и люди многие там живут, и дипломатические, и политические связи, что, конечно, усложняет работу, но наверно, в этом есть смысл определенный. Потому что это не до нового года, а до конца, наверно, января. Потому что следующая неделя уже потом будет нерабочая, потом будет декада праздников у нас и никто, конечно, заниматься, этим не будет", - сказал Онищенко РИА Новости.При этом он отметил, что, согласно имеющимся научным данным, речь идет не о новом штамме коронавируса в Великобритании, а о новом подтипе. "Пока речь идет о том, что произошла очередная мутация, уже не первая. Сотни этих мутаций было за это время, в результате которой контагиозность штамма увеличилась, как будто бы", - сказал он.Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Ряд стран объявили о приостановке авиасообщения с Британией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590210567.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201221/koronavirus-1590205741.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, геннадий онищенко, великобритания