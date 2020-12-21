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Гинцбург оценил перспективы сотрудничества с AstraZeneca
Гинцбург оценил перспективы сотрудничества с AstraZeneca
Сотрудничество в сфере борьбы с коронавирусом с AstraZeneca очень выгодно для российских производителей, это позволит им выйти на международные рынки, заявил... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T15:10
2020-12-21T15:26
российский фонд прямых инвестиций
р-фарм
в мире
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
александр гинцбург
astrazeneca
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Сотрудничество в сфере борьбы с коронавирусом с AstraZeneca очень выгодно для российских производителей, это позволит им выйти на международные рынки, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее Центр Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания "Р-Фарм" подписали меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом."Нашим производителям, безусловно, очень выгодно через этот очень уважаемый громадный концерн выйти на международные рынки", - сказал Гинцбург.Он уточнил, что исследования комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca идут в тех странах, где будет производиться этот препарат.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201221/vaktsina-1590202758.html
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российский фонд прямых инвестиций, р-фарм, в мире, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, александр гинцбург, astrazeneca

Гинцбург оценил перспективы сотрудничества с AstraZeneca

15:10 21.12.2020 (обновлено: 15:26 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДиректор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Сотрудничество в сфере борьбы с коронавирусом с AstraZeneca очень выгодно для российских производителей, это позволит им выйти на международные рынки, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
Ранее Центр Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания "Р-Фарм" подписали меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом.
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
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Гинцбург сообщил о начале испытаний совместной с AstraZeneca вакцины
"Нашим производителям, безусловно, очень выгодно через этот очень уважаемый громадный концерн выйти на международные рынки", - сказал Гинцбург.
Он уточнил, что исследования комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca идут в тех странах, где будет производиться этот препарат.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаРоссийский фонд прямых инвестицийР-фармВ миреВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Александр ГинцбургAstraZeneca
 
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