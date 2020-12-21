https://ria.ru/20201221/arktika-1590162749.html

Мишустин утвердил правила выплаты субсидий на инфраструктуру в Арктике

Мишустин утвердил правила выплаты субсидий на инфраструктуру в Арктике

Компаниям, работающим в Арктической зоне, частично возместят затраты на создание и реконструкцию инфраструктуры, правила предоставления таких субсидий утвердил... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T09:25

2020-12-21T09:25

2020-12-21T09:25

дальний восток

арктика

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Компаниям, работающим в Арктической зоне, частично возместят затраты на создание и реконструкцию инфраструктуры, правила предоставления таких субсидий утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства."Речь идет о покрытии расходов на объекты транспорта, энергетики и инженерной инфраструктуры, в том числе на мероприятия по технологическому присоединению к электрическим и газораспределительным сетям. Субсидии доступны российским компаниям, инвестпроекты которых прошли отбор. Согласно правилам, претендент на компенсацию не может находиться в процессе ликвидации или банкротства, а также иметь просроченные задолженности перед федеральным бюджетом", - говорится в сообщении.Субсидия предоставляется как на строящиеся, так и на уже готовые объекты на основании соглашения между компанией и министерством по развитию Дальнего Востока. Минимальная стоимость инвестпроекта, в рамках которого выплачивается компенсация, фиксируется на уровне 300 миллионов рублей. Сообщается, что до 2023 года на эту меру поддержки будет выделено 13 миллиардов рублей.Принятое решение - часть широкого комплекса мер по стимулированию социально-экономического развития Арктики, добавляет кабмин. Ранее всё российское Заполярье было объявлено свободной экономической зоной, резиденты которой могут рассчитывать на множество преференций, в том числе на снижение ставок по налогам и страховым взносам, применение процедуры свободной таможенной зоны, льготы по аренде земельных участков.

https://ria.ru/20201216/vodovoroty-1589534423.html

https://ria.ru/20201124/arktika-1586051387.html

дальний восток

арктика

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дальний восток, арктика, михаил мишустин, экономика