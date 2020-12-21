https://ria.ru/20201221/argentina-1590153263.html
Аргентина приостановила авиасообщение с Великобританией
Аргентина приостановила авиасообщение с Великобританией
Власти Аргентины приостановили прилет и отлет рейсов в Великобританию с понедельника из-за выявления там нового штамма коронавируса, сообщило МВД... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T05:15
2020-12-21T05:15
2020-12-21T05:15
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
аргентина
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/17441/10/174411007_0:0:489:275_1920x0_80_0_0_a709062d6e904af7273edd4f61897a20.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 дек – РИА Новости. Власти Аргентины приостановили прилет и отлет рейсов в Великобританию с понедельника из-за выявления там нового штамма коронавируса, сообщило МВД латиноамериканской страны.Будет разрешено прибытие только рейса, который должен прилететь в 9 утра в понедельник в аэропорт Буэнос-Айреса Эсейса. Пассажиры и экипаж должны будут пройти семидневный карантин. Их сопроводят до дома, и прохождение ими карантина будет жестко контролироваться.Ранее консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
аргентина
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/17441/10/174411007_7:0:374:275_1920x0_80_0_0_dbef9f4c0c43c2cc7c12f8fdbba7a3e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, аргентина, великобритания, в мире
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 дек – РИА Новости.
Власти Аргентины
приостановили прилет и отлет рейсов в Великобританию
с понедельника из-за выявления там нового штамма коронавируса, сообщило МВД латиноамериканской страны.
"Правительство приняло решение приостановить прибытие и отбытие рейсов из Великобритании, начиная с завтрашнего дня (с понедельника по мск), из-за эпидемиологической ситуации в стране, где заявили о появлении нового штамма вируса COVID-19", - говорится в сообщении.
Будет разрешено прибытие только рейса, который должен прилететь в 9 утра в понедельник в аэропорт Буэнос-Айреса Эсейса. Пассажиры и экипаж должны будут пройти семидневный карантин. Их сопроводят до дома, и прохождение ими карантина будет жестко контролироваться.
Ранее консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.