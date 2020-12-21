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Распространение нового коронавируса
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Аргентина приостановила авиасообщение с Великобританией
Аргентина приостановила авиасообщение с Великобританией
Власти Аргентины приостановили прилет и отлет рейсов в Великобританию с понедельника из-за выявления там нового штамма коронавируса, сообщило МВД... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T05:15
2020-12-21T05:15
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
аргентина
великобритания
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 дек – РИА Новости. Власти Аргентины приостановили прилет и отлет рейсов в Великобританию с понедельника из-за выявления там нового штамма коронавируса, сообщило МВД латиноамериканской страны.Будет разрешено прибытие только рейса, который должен прилететь в 9 утра в понедельник в аэропорт Буэнос-Айреса Эсейса. Пассажиры и экипаж должны будут пройти семидневный карантин. Их сопроводят до дома, и прохождение ими карантина будет жестко контролироваться.Ранее консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, аргентина, великобритания, в мире

Аргентина приостановила авиасообщение с Великобританией

05:15 21.12.2020
 
© Flickr / lrargerichБуэнос-Айрес
Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© Flickr / lrargerich
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 дек – РИА Новости. Власти Аргентины приостановили прилет и отлет рейсов в Великобританию с понедельника из-за выявления там нового штамма коронавируса, сообщило МВД латиноамериканской страны.

"Правительство приняло решение приостановить прибытие и отбытие рейсов из Великобритании, начиная с завтрашнего дня (с понедельника по мск), из-за эпидемиологической ситуации в стране, где заявили о появлении нового штамма вируса COVID-19", - говорится в сообщении.

Будет разрешено прибытие только рейса, который должен прилететь в 9 утра в понедельник в аэропорт Буэнос-Айреса Эсейса. Пассажиры и экипаж должны будут пройти семидневный карантин. Их сопроводят до дома, и прохождение ими карантина будет жестко контролироваться.
Ранее консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНовый штамм коронавируса в БританииКоронавирус COVID-19АргентинаВеликобританияВ мире
 
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