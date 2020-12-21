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Аргентина приостановила авиасообщение с Великобританией

Аргентина приостановила авиасообщение с Великобританией

Власти Аргентины приостановили прилет и отлет рейсов в Великобританию с понедельника из-за выявления там нового штамма коронавируса, сообщило МВД... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T05:15

2020-12-21T05:15

2020-12-21T05:15

распространение нового коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус covid-19

аргентина

великобритания

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 дек – РИА Новости. Власти Аргентины приостановили прилет и отлет рейсов в Великобританию с понедельника из-за выявления там нового штамма коронавируса, сообщило МВД латиноамериканской страны.Будет разрешено прибытие только рейса, который должен прилететь в 9 утра в понедельник в аэропорт Буэнос-Айреса Эсейса. Пассажиры и экипаж должны будут пройти семидневный карантин. Их сопроводят до дома, и прохождение ими карантина будет жестко контролироваться.Ранее консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

аргентина

великобритания

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, аргентина, великобритания, в мире