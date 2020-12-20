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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201220/zhurnalistka-1590102352.html
Главред МК прокомментировал инцидент с "обманувшей" Путина журналисткой
Главред МК прокомментировал инцидент с "обманувшей" Путина журналисткой
Главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев прокомментировал поведение директора издания "МК в Рязани" Александры Безукладовой во время... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T13:18
2020-12-20T14:23
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
павел гусев
владимир путин
рязанская область
общество
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев прокомментировал поведение директора издания "МК в Рязани" Александры Безукладовой во время пресс-конференции Владимира Путина.Безукладова во время мероприятия стояла с плакатом с надписью "Я беременна". Когда ей позволили задать вопрос, она попросила российского лидера присвоить вице-губернатору Рязанской области звание Героя России за спасение семи человек во время пожара. Позже Путин поинтересовался, какое отношение к ее вопросу имеет беременность, на что журналистка ответила, что выбрала табличку, чтобы ее заметили.Гусев отметил, что отделение "МК в Рязани" имеет собственное финансирование и свой принцип работы. По его словам, поскольку Безукладова является руководителем проекта, она обладает большой долей самостоятельности. "Я в ее уста не могу вкладывать то, что она говорит. Я бы такого никогда не сказал, что какому-то замгубернатора давать Героя России или еще чего-то. По поводу того, беременная она или нет, она утверждает, что беременная", — сказал главред МК в комментарии радиостанции "Говорит Москва".
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павел гусев, владимир путин, рязанская область, общество

Главред МК прокомментировал инцидент с "обманувшей" Путина журналисткой

13:18 20.12.2020 (обновлено: 14:23 20.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЖурналист сетевого издания "МК в Рязани" Александра Безукладова задает вопрос на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина
Журналист сетевого издания МК в Рязани Александра Безукладова задает вопрос на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев прокомментировал поведение директора издания "МК в Рязани" Александры Безукладовой во время пресс-конференции Владимира Путина.
Безукладова во время мероприятия стояла с плакатом с надписью "Я беременна". Когда ей позволили задать вопрос, она попросила российского лидера присвоить вице-губернатору Рязанской области звание Героя России за спасение семи человек во время пожара. Позже Путин поинтересовался, какое отношение к ее вопросу имеет беременность, на что журналистка ответила, что выбрала табличку, чтобы ее заметили.
Гусев отметил, что отделение "МК в Рязани" имеет собственное финансирование и свой принцип работы. По его словам, поскольку Безукладова является руководителем проекта, она обладает большой долей самостоятельности.
"Я в ее уста не могу вкладывать то, что она говорит. Я бы такого никогда не сказал, что какому-то замгубернатора давать Героя России или еще чего-то. По поводу того, беременная она или нет, она утверждает, что беременная", — сказал главред МК в комментарии радиостанции "Говорит Москва".
Генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
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Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Павел ГусевВладимир ПутинРязанская областьОбщество
 
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