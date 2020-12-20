https://ria.ru/20201220/zhurnalistka-1590102352.html

Главред МК прокомментировал инцидент с "обманувшей" Путина журналисткой

Главред МК прокомментировал инцидент с "обманувшей" Путина журналисткой

Главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев прокомментировал поведение директора издания "МК в Рязани" Александры Безукладовой во время... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T13:18

2020-12-20T13:18

2020-12-20T14:23

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

павел гусев

владимир путин

рязанская область

общество

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев прокомментировал поведение директора издания "МК в Рязани" Александры Безукладовой во время пресс-конференции Владимира Путина.Безукладова во время мероприятия стояла с плакатом с надписью "Я беременна". Когда ей позволили задать вопрос, она попросила российского лидера присвоить вице-губернатору Рязанской области звание Героя России за спасение семи человек во время пожара. Позже Путин поинтересовался, какое отношение к ее вопросу имеет беременность, на что журналистка ответила, что выбрала табличку, чтобы ее заметили.Гусев отметил, что отделение "МК в Рязани" имеет собственное финансирование и свой принцип работы. По его словам, поскольку Безукладова является руководителем проекта, она обладает большой долей самостоятельности. "Я в ее уста не могу вкладывать то, что она говорит. Я бы такого никогда не сказал, что какому-то замгубернатора давать Героя России или еще чего-то. По поводу того, беременная она или нет, она утверждает, что беременная", — сказал главред МК в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

https://ria.ru/20201218/shnur-1589914256.html

рязанская область

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павел гусев, владимир путин, рязанская область, общество