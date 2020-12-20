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https://ria.ru/20201220/vaktsinatsiya-1590102080.html
Мурашко допустил начало вакцинации пожилых россиян на следующей неделе
Мурашко допустил начало вакцинации пожилых россиян на следующей неделе
Вакцинация россиян старше 60 лет может начаться на следующей неделе, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T13:16
2020-12-20T16:02
распространение нового коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Вакцинация россиян старше 60 лет может начаться на следующей неделе, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.Министр подчеркнул, что клинические испытания вакцины среди людей старшего возраста подходят к концу."Мы рекомендуем регионам вовлечь пациентов с сахарным диабетом в вакцинацию", — добавил глава ведомства.Он добавил, что заболеваемость COVID-19 в стране сохраняется на высоком уровне, однако резкого роста заражений среди россиян в последние недели не произошло.Как ранее отмечал Мурашко, власти планируют привить 60 процентов взрослых россиян. Летом Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 — "Спутник V" разработки научного центра имени Н. Ф. Гамалеи. Препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет. Это — основной препарат для вакцинации.Также Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину — "ЭпиВакКорону" центра "Вектор". По словам директора организации Рината Максютова, она подойдет для повторной вакцинации тех, кто уже получил "Спутник" или другой препарат.Вакцинация началась в декабре, партии препарата "Спутник V" поставили во все регионы. В Москве для этого сформировали 70 пунктов на базе городских взрослых поликлиник, до конца года планируют открыть еще 100. Запись доступна на две недели вперед.Пока что сделать прививку могут сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний и не участвовавшие в испытаниях вакцины, а также работники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг. По мере поступления препарата категории будут расширять. Беременным и кормящим вакцинация противопоказана.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Мурашко допустил начало вакцинации пожилых россиян на следующей неделе

13:16 20.12.2020 (обновлено: 16:02 20.12.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц препарат "Гам-Ковид-Вак"
Медицинский работник набирает в шприц препарат Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Вакцинация россиян старше 60 лет может начаться на следующей неделе, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Министр подчеркнул, что клинические испытания вакцины среди людей старшего возраста подходят к концу.
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"Мы рекомендуем регионам вовлечь пациентов с сахарным диабетом в вакцинацию", — добавил глава ведомства.
Он добавил, что заболеваемость COVID-19 в стране сохраняется на высоком уровне, однако резкого роста заражений среди россиян в последние недели не произошло.
Как ранее отмечал Мурашко, власти планируют привить 60 процентов взрослых россиян.
Летом Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 — "Спутник V" разработки научного центра имени Н. Ф. Гамалеи. Препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет. Это — основной препарат для вакцинации.
Также Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину — "ЭпиВакКорону" центра "Вектор". По словам директора организации Рината Максютова, она подойдет для повторной вакцинации тех, кто уже получил "Спутник" или другой препарат.
Вакцинация началась в декабре, партии препарата "Спутник V" поставили во все регионы. В Москве для этого сформировали 70 пунктов на базе городских взрослых поликлиник, до конца года планируют открыть еще 100. Запись доступна на две недели вперед.
Пока что сделать прививку могут сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний и не участвовавшие в испытаниях вакцины, а также работники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг. По мере поступления препарата категории будут расширять. Беременным и кормящим вакцинация противопоказана.
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12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник V"Михаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
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