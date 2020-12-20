https://ria.ru/20201220/vaktsinatsiya-1590102080.html

Мурашко допустил начало вакцинации пожилых россиян на следующей неделе

Мурашко допустил начало вакцинации пожилых россиян на следующей неделе

Вакцинация россиян старше 60 лет может начаться на следующей неделе, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T13:16

2020-12-20T13:16

2020-12-20T16:02

распространение нового коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Вакцинация россиян старше 60 лет может начаться на следующей неделе, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.Министр подчеркнул, что клинические испытания вакцины среди людей старшего возраста подходят к концу."Мы рекомендуем регионам вовлечь пациентов с сахарным диабетом в вакцинацию", — добавил глава ведомства.Он добавил, что заболеваемость COVID-19 в стране сохраняется на высоком уровне, однако резкого роста заражений среди россиян в последние недели не произошло.Как ранее отмечал Мурашко, власти планируют привить 60 процентов взрослых россиян. Летом Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 — "Спутник V" разработки научного центра имени Н. Ф. Гамалеи. Препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет. Это — основной препарат для вакцинации.Также Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину — "ЭпиВакКорону" центра "Вектор". По словам директора организации Рината Максютова, она подойдет для повторной вакцинации тех, кто уже получил "Спутник" или другой препарат.Вакцинация началась в декабре, партии препарата "Спутник V" поставили во все регионы. В Москве для этого сформировали 70 пунктов на базе городских взрослых поликлиник, до конца года планируют открыть еще 100. Запись доступна на две недели вперед.Пока что сделать прививку могут сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний и не участвовавшие в испытаниях вакцины, а также работники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг. По мере поступления препарата категории будут расширять. Беременным и кормящим вакцинация противопоказана.

https://ria.ru/20201219/srok-1590024031.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество