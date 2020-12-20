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В России за сутки выписали 20 915 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 20 915 переболевших COVID-19
За сутки в России выписаны 20 915 человек после COVID-19, за все время выздоровели 2 275 657, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T11:12
2020-12-20T11:12
2020-12-20T11:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. За сутки в России выписаны 20 915 человек после COVID-19, за все время выздоровели 2 275 657, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 20 915 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России - 2 275 657", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписано 4790 человек, в Санкт-Петербурге - 2326, в Подмосковье - 1098.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество