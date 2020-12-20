https://ria.ru/20201220/koronavirus-1590087330.html

В Москве еще 4790 человек вылечились от коронавируса

В Москве еще 4790 человек вылечились от коронавируса

Еще 4790 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 567 тысяч человек, сообщает оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T09:07

2020-12-20T09:07

2020-12-20T09:08

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Еще 4790 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 567 тысяч человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице."Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице выздоровели еще 4790 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 567 763",- говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество