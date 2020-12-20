https://ria.ru/20201220/koronavirus-1590087330.html
В Москве еще 4790 человек вылечились от коронавируса
В Москве еще 4790 человек вылечились от коронавируса
Еще 4790 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 567 тысяч человек, сообщает оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T09:07
2020-12-20T09:07
2020-12-20T09:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589621615_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0a524fd08ed99307993c49f2056fece0.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Еще 4790 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 567 тысяч человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице."Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице выздоровели еще 4790 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 567 763",- говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589621615_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_907e4bcb4f6cfbf427eb16a04bf00255.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество