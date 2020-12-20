https://ria.ru/20201220/kiberataka-1590077283.html

СМИ раскрыли масштабы приписываемых России кибератак

СМИ раскрыли масштабы приписываемых России кибератак

По меньшей мере 200 организаций по всему миру, включая государственные учреждения и компании, попали под кибератаки, которые ряд СМИ приписали России. Об этом... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T00:47

2020-12-20T00:47

2020-12-20T11:18

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. По меньшей мере 200 организаций по всему миру, включая государственные учреждения и компании, попали под кибератаки, которые ряд СМИ приписали России. Об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на специализирующуюся на кибербезопасности компанию Recorded Future и три источника, знакомых с расследованиями.Хотя вредоносное обновление программного обеспечения установили 18 тысяч клиентов фирмы SolarWinds, число компаний, в сети которых при помощи уязвимости проникли хакеры, вероятно, намного меньше. Recorded Future выявила 198 организаций.По словам еще трех собеседников агентства, злоумышленники взломали не менее 200 организаций, получили доступ в сети и пытались похитить учетные данные пользователей. Названия пострадавших учреждений источники не сообщают.Ранее сообщалось, что группа хакеров сумела получить доступ к ряду американских правительственных учреждений через программное обеспечение фирмы SolarWinds. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также Госдепартамент. Кроме того, могли пострадать Минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности.Ряд американских СМИ обвинили во взломе российских киберпреступников. По словам госсекретаря США Майка Помпео, "достаточно четко" можно сказать об участии России в этой хакерской атаке.В то же время действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что, вопреки утверждениям некоторых СМИ, за хакерской атакой на госведомства США может стоять не Россия, а Китай.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия здесь ни при чем, и напомнил, что Москва не раз предлагала возобновить диалог по кибербезопасности, но получила "категорический отказ".

https://radiosputnik.ria.ru/20201219/rubio-1590035407.html

https://ria.ru/20201220/kiberataka-1590078957.html

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