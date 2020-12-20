СМИ раскрыли масштабы приписываемых России кибератак
00:47 20.12.2020 (обновлено: 11:18 20.12.2020)
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. По меньшей мере 200 организаций по всему миру, включая государственные учреждения и компании, попали под кибератаки, которые ряд СМИ приписали России. Об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на специализирующуюся на кибербезопасности компанию Recorded Future и три источника, знакомых с расследованиями.
Хотя вредоносное обновление программного обеспечения установили 18 тысяч клиентов фирмы SolarWinds, число компаний, в сети которых при помощи уязвимости проникли хакеры, вероятно, намного меньше. Recorded Future выявила 198 организаций.
По словам еще трех собеседников агентства, злоумышленники взломали не менее 200 организаций, получили доступ в сети и пытались похитить учетные данные пользователей. Названия пострадавших учреждений источники не сообщают.
Ранее сообщалось, что группа хакеров сумела получить доступ к ряду американских правительственных учреждений через программное обеспечение фирмы SolarWinds. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также Госдепартамент. Кроме того, могли пострадать Минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности.
Ряд американских СМИ обвинили во взломе российских киберпреступников. По словам госсекретаря США Майка Помпео, "достаточно четко" можно сказать об участии России в этой хакерской атаке.
В то же время действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что, вопреки утверждениям некоторых СМИ, за хакерской атакой на госведомства США может стоять не Россия, а Китай.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия здесь ни при чем, и напомнил, что Москва не раз предлагала возобновить диалог по кибербезопасности, но получила "категорический отказ".