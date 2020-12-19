Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20201219/vaktsinatsiya-1591295286.html
Мосводосток: сотрудников не принуждают вакцинироваться от COVID
Мосводосток: сотрудников не принуждают вакцинироваться от COVID
Мосводосток опроверг сообщения о принуждении сотрудников к вакцинации от COVID-19: опубликованная в интернете аудиозапись якобы совещания руководства... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-19T21:53
2020-12-28T19:54
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосводосток
telegram (приложение)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586663479_0:71:3109:1820_1920x0_80_0_0_213ca5383802ea2e7c8d899563806a92.jpg
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Мосводосток опроверг сообщения о принуждении сотрудников к вакцинации от COVID-19: опубликованная в интернете аудиозапись якобы совещания руководства предприятия не имеет к нему отношения.Ранее в одном из Telegram-каналов появилась публикация о том, что 18 декабря администрация "Мосводостока" якобы провела селекторное совещание с руководителями внутренних подразделений. В ходе разговора было озвучено, что все сотрудники и начальники предприятия должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. Отмечалось, что завершить все необходимые мероприятия нужно перед Новым годом, в случае неповиновения - увольнение или понижение в должности."Указанная аудиозапись не имеет отношения к деятельности ГУП "Мосводосток". Перечисленные в записи должностные лица и структурные подразделения на предприятии отсутствуют", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20200918/dozhd-1577544870.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586663479_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_867bf747d24519d7ef72fc8f738f1bdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мосводосток, telegram (приложение)

Мосводосток: сотрудников не принуждают вакцинироваться от COVID

21:53 19.12.2020 (обновлено: 19:54 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАвтомобиль Мосводостока
Автомобиль Мосводостока - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Мосводосток опроверг сообщения о принуждении сотрудников к вакцинации от COVID-19: опубликованная в интернете аудиозапись якобы совещания руководства предприятия не имеет к нему отношения.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилась публикация о том, что 18 декабря администрация "Мосводостока" якобы провела селекторное совещание с руководителями внутренних подразделений. В ходе разговора было озвучено, что все сотрудники и начальники предприятия должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. Отмечалось, что завершить все необходимые мероприятия нужно перед Новым годом, в случае неповиновения - увольнение или понижение в должности.
Водосток в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 17:58Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Мосводосток: в четверг через 15 минут после окончания дождя вода уже ушла
"Указанная аудиозапись не имеет отношения к деятельности ГУП "Мосводосток". Перечисленные в записи должностные лица и структурные подразделения на предприятии отсутствуют", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосводостокTelegram (приложение)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:20Инфекционист заявил, что худшие месяцы пандемии еще впереди
22:14Бывший мэр Харькова назвал посольство США реальной властью на Украине
22:11Бывший мэр Харькова заявил, что Зеленский превратился в Порошенко
22:08Бывший мэр Харькова считает, что Киев относится к Донбассу "по-скотски"
22:06Российская военная полиция приостановила сопровождение транспорта в Сирии
21:44Жительница Тюмени пыталась продать дочь в сексуальное рабство
21:40Против жителя Киева возбудили дело из-за шапки с серпом и молотом
21:32В Ингушетии произошел взрыв газа в частном доме
21:29В Подмосковье не будут ужесточать ограничения на новогодние праздники
21:12В ВОЗ предрекли новые мутации коронавируса
21:10Путин уточнил определение Совета безопасности
21:09Затонувшее судно "Онега" перед выходом в рейс проверяли норвежские службы
21:07Названы симптомы — предвестники коронавируса
21:01Путин внес изменения в положение о Совбезе
21:00В Пензе трехлетний ребенок погиб от отравления угарным газом
20:46Самый молодой глава села в России рассказал, зачем ему аккаунт в TikTok
20:37На немецком участке завершили прокладку "Северного потока — 2"
20:30"Газпром" отчитался о поставках в Китай по "Силе Сибири"
20:14ФСИН пригрозила Навальному реальным сроком
20:10Жириновский заявил, что мог бы полюбить девушку с внешностью Аленки
Лента новостейМолния