https://ria.ru/20201219/vaktsinatsiya-1591295286.html
Мосводосток: сотрудников не принуждают вакцинироваться от COVID
Мосводосток: сотрудников не принуждают вакцинироваться от COVID
Мосводосток опроверг сообщения о принуждении сотрудников к вакцинации от COVID-19: опубликованная в интернете аудиозапись якобы совещания руководства... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-19T21:53
2020-12-19T21:53
2020-12-28T19:54
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мосводосток
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Мосводосток опроверг сообщения о принуждении сотрудников к вакцинации от COVID-19: опубликованная в интернете аудиозапись якобы совещания руководства предприятия не имеет к нему отношения.Ранее в одном из Telegram-каналов появилась публикация о том, что 18 декабря администрация "Мосводостока" якобы провела селекторное совещание с руководителями внутренних подразделений. В ходе разговора было озвучено, что все сотрудники и начальники предприятия должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. Отмечалось, что завершить все необходимые мероприятия нужно перед Новым годом, в случае неповиновения - увольнение или понижение в должности."Указанная аудиозапись не имеет отношения к деятельности ГУП "Мосводосток". Перечисленные в записи должностные лица и структурные подразделения на предприятии отсутствуют", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20200918/dozhd-1577544870.html
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мосводосток, telegram (приложение)