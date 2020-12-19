https://ria.ru/20201219/vaktsinatsiya-1591295286.html

Мосводосток: сотрудников не принуждают вакцинироваться от COVID

Мосводосток: сотрудников не принуждают вакцинироваться от COVID

Мосводосток опроверг сообщения о принуждении сотрудников к вакцинации от COVID-19: опубликованная в интернете аудиозапись якобы совещания руководства... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-19T21:53

2020-12-19T21:53

2020-12-28T19:54

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мосводосток

telegram (приложение)

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Мосводосток опроверг сообщения о принуждении сотрудников к вакцинации от COVID-19: опубликованная в интернете аудиозапись якобы совещания руководства предприятия не имеет к нему отношения.Ранее в одном из Telegram-каналов появилась публикация о том, что 18 декабря администрация "Мосводостока" якобы провела селекторное совещание с руководителями внутренних подразделений. В ходе разговора было озвучено, что все сотрудники и начальники предприятия должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. Отмечалось, что завершить все необходимые мероприятия нужно перед Новым годом, в случае неповиновения - увольнение или понижение в должности."Указанная аудиозапись не имеет отношения к деятельности ГУП "Мосводосток". Перечисленные в записи должностные лица и структурные подразделения на предприятии отсутствуют", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20200918/dozhd-1577544870.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосводосток, telegram (приложение)