https://ria.ru/20201219/vaktsinatsiya-1590056563.html

Власти Петербурга рассказали о прививочной кампании в городе

Власти Петербурга рассказали о прививочной кампании в городе

Прививочная кампания от коронавируса начинается в Санкт-Петербурге, на первом этапе город ожидает поступление 100 тысяч доз вакцины, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T18:13

2020-12-19T18:13

2020-12-19T18:13

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коронавирус в россии

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коронавирусы

александр беглов

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Прививочная кампания от коронавируса начинается в Санкт-Петербурге, на первом этапе город ожидает поступление 100 тысяч доз вакцины, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."В городе уже есть 5 тысяч доз вакцины. Кроме того, мы обратились в Минздрав, чтобы нам на первом этапе выделили 100 тысяч доз. В первую очередь прививаются врачи, медперсонал, учителя, представители силовых ведомств и тех специальностей, которые задействованы в обеспечении жизнедеятельности города. Будет установлена общая электронная запись, желающие тоже смогут привиться", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.По его словам, прививочная кампания будет иметь длительный характер, и нужно создать все условия для ее эффективного проведения. "Это серьезная, масштабная работа, которую нужно отладить. Уверен, что город справится с этим", - отметил губернатор.Всего в Петербурге планируется открыть порядка 70 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции.Ранее сообщалось, что около 400 медицинских работников вакцинированы от COVID-19 в Петербурге. На днях в северной столице началась вакцинация от коронавируса педагогов и социальных работников.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201219/vaktsina-1590022131.html

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