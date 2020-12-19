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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201219/vaktsinatsiya-1590023425.html
Песков: в 2021 году вакцинация от COVID-19 пойдет во всем мире
Песков: в 2021 году вакцинация от COVID-19 пойдет во всем мире
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что в следующем году во всем мире пойдет вакцинация от коронавируса, при этом он отмечает, что по... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T12:20
2020-12-19T12:20
распространение нового коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что в следующем году во всем мире пойдет вакцинация от коронавируса, при этом он отмечает, что по прошествии года с момента начала пандемии "вопросов меньше не становится"."Мне кажется, что в следующем году пойдет вакцинация. Во всём мире. Где-то более интенсивно, где-то менее интенсивно. И плюс к этому нарабатывается природная иммунизация населения в каждой стране", - сказал он в фильме Наили Аскер- заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия 1".При этом Песков отметил, что вопросов меньше не становится.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, общество

Песков: в 2021 году вакцинация от COVID-19 пойдет во всем мире

12:20 19.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедработники в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19 городской поликлиники
Медработники в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19 городской поликлиники - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что в следующем году во всем мире пойдет вакцинация от коронавируса, при этом он отмечает, что по прошествии года с момента начала пандемии "вопросов меньше не становится".
"Мне кажется, что в следующем году пойдет вакцинация. Во всём мире. Где-то более интенсивно, где-то менее интенсивно. И плюс к этому нарабатывается природная иммунизация населения в каждой стране", - сказал он в фильме Наили Аскер- заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия 1".
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
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Россия покроет потребности в вакцине от COVID-19, уверен Мурашко
При этом Песков отметил, что вопросов меньше не становится.
"Нужно признать, что по прошествии года с начала этой всей истории вопросов меньше не становится. И врачи, к сожалению, много ответов дать не могут", - сказал Песков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоДмитрий ПесковОбщество
 
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