https://ria.ru/20201219/vaktsinatsiya-1590023425.html

Песков: в 2021 году вакцинация от COVID-19 пойдет во всем мире

Песков: в 2021 году вакцинация от COVID-19 пойдет во всем мире

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что в следующем году во всем мире пойдет вакцинация от коронавируса, при этом он отмечает, что по... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T12:20

2020-12-19T12:20

2020-12-19T12:20

распространение нового коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

дмитрий песков

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что в следующем году во всем мире пойдет вакцинация от коронавируса, при этом он отмечает, что по прошествии года с момента начала пандемии "вопросов меньше не становится"."Мне кажется, что в следующем году пойдет вакцинация. Во всём мире. Где-то более интенсивно, где-то менее интенсивно. И плюс к этому нарабатывается природная иммунизация населения в каждой стране", - сказал он в фильме Наили Аскер- заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия 1".При этом Песков отметил, что вопросов меньше не становится.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201219/vaktsina-1590021297.html

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, общество