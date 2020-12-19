https://ria.ru/20201219/vaktsina-1590020526.html

В "Векторе" рассказали о создании прототипа вакцины от COVID-19 и гриппа

В "Векторе" рассказали о создании прототипа вакцины от COVID-19 и гриппа

Прототип комбинированной вакцины против гриппа и COVID-19, разработанный Государственным научным центром "Вектор", показал свою эффективность на животных,... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T11:55

2020-12-19T11:55

2020-12-19T12:04

распространение нового коронавируса

ринат максютов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

грипп

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Прототип комбинированной вакцины против гриппа и COVID-19, разработанный Государственным научным центром "Вектор", показал свою эффективность на животных, принимается решение о расширенных исследованиях, заявил директор центра Ринат Максютов."Вакцина на основе рекомбинантного вируса гриппа, которая, как мы предполагаем, будет обеспечивать защиту как против сезонных вариантов вирусов гриппа, так и против нового коронавируса, данный прототип вакцины уже проверен на лабораторных животных, он показал свою иммуногенность, и сейчас принимается решение о переходе уже на расширенные доклинические исследования", - сказал Максютов в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201219/vaktsina-1589996100.html

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ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, грипп