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На Ставрополье полицейского задержали за убийство мужчины
На Ставрополье полицейского задержали за убийство мужчины
Тело пропавшего мужчины нашли в ставропольском лесу со следами насильственной смерти, в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан сотрудник... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T01:31
2020-12-19T01:31
2020-12-19T04:53
ставропольский край
происшествия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Тело пропавшего мужчины нашли в ставропольском лесу со следами насильственной смерти, в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан сотрудник антикоррупционного отдела регионального главка МВД, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Ставропольскому краю.По данным полиции, 12 декабря поступило сообщение об исчезновении мужчины 1990 года рождения, спустя пять дней в лесу на выезде из Ставрополя нашли его труп с признаками насильственной смерти.По результатам проверки сотрудника уволят из органов внутренних дел и привлекут к ответственности.
https://radiosputnik.ria.ru/20201218/komi-1589846179.html
ставропольский край
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ставропольский край, происшествия