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На Ставрополье полицейского задержали за убийство мужчины
На Ставрополье полицейского задержали за убийство мужчины
Тело пропавшего мужчины нашли в ставропольском лесу со следами насильственной смерти, в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан сотрудник... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T01:31
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ставропольский край
происшествия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Тело пропавшего мужчины нашли в ставропольском лесу со следами насильственной смерти, в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан сотрудник антикоррупционного отдела регионального главка МВД, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Ставропольскому краю.По данным полиции, 12 декабря поступило сообщение об исчезновении мужчины 1990 года рождения, спустя пять дней в лесу на выезде из Ставрополя нашли его труп с признаками насильственной смерти.По результатам проверки сотрудника уволят из органов внутренних дел и привлекут к ответственности.
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ставропольский край, происшествия

На Ставрополье полицейского задержали за убийство мужчины

01:31 19.12.2020 (обновлено: 04:53 19.12.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Тело пропавшего мужчины нашли в ставропольском лесу со следами насильственной смерти, в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан сотрудник антикоррупционного отдела регионального главка МВД, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Ставропольскому краю.
По данным полиции, 12 декабря поступило сообщение об исчезновении мужчины 1990 года рождения, спустя пять дней в лесу на выезде из Ставрополя нашли его труп с признаками насильственной смерти.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками подразделения собственной безопасности и уголовного розыска установлен и задержан сотрудник подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка, подозреваемый в совершении противоправного деяния", - говорится в сообщении.
По результатам проверки сотрудника уволят из органов внутренних дел и привлекут к ответственности.
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