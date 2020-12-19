https://ria.ru/20201219/telo-1589994573.html

На Ставрополье полицейского задержали за убийство мужчины

На Ставрополье полицейского задержали за убийство мужчины

Тело пропавшего мужчины нашли в ставропольском лесу со следами насильственной смерти, в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан сотрудник... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T01:31

2020-12-19T01:31

2020-12-19T04:53

ставропольский край

происшествия

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Тело пропавшего мужчины нашли в ставропольском лесу со следами насильственной смерти, в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан сотрудник антикоррупционного отдела регионального главка МВД, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Ставропольскому краю.По данным полиции, 12 декабря поступило сообщение об исчезновении мужчины 1990 года рождения, спустя пять дней в лесу на выезде из Ставрополя нашли его труп с признаками насильственной смерти.По результатам проверки сотрудника уволят из органов внутренних дел и привлекут к ответственности.

https://radiosputnik.ria.ru/20201218/komi-1589846179.html

ставропольский край

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ставропольский край, происшествия