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Трамп подписал закон против ряда китайских компаний
Трамп подписал закон против ряда китайских компаний
Президент США Дональд Трамп подписал закон, который может привести к уходу ряда компаний, прежде всего китайских, с фондового рынка США, сообщил Белый дом. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T00:38
2020-12-19T00:38
дональд трамп
китай
сша
экономика
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал закон, который может привести к уходу ряда компаний, прежде всего китайских, с фондового рынка США, сообщил Белый дом.Закон направлен против китайских компаний, которые отказывают американским регуляторам, требующим доступ к аудиторской отчетности.Закон, в частности, требует от компаний, котирующихся на американских биржах, подтверждения того, что они не находятся под контролем иностранных властей. Зарубежные компании обяжут соответствовать тем же нормам аудита, что и американские.Споры о том, как проводить аудит китайских компаний, идут уже два десятилетия, но стали особо актуальны на фоне крупных разногласий Вашингтона и Пекина, в том числе по торговле, валютному курсу и правам человека. Тем временем китайские компании продолжают IPO на американских рынках - в этом году они получили у инвесторов 12 миллиардов долларов в результате первичного размещения акций.Авторы закона в конгрессе и Белый дом заявляют, что непрозрачность китайских компаний ставит под угрозу американских инвесторов. В качестве примера приводится скандал с китайской компанией Luckin Coffee, которую прочили в конкуренты американскому гиганту Starbucks. После выявления массовых приписок в отчетности компании ее акции в 2020 году обесценились.При этом обсуждения между американскими и китайскими лицами по аудиту компаний КНР продолжаются и еще могут привести к компромиссу в будущем.
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дональд трамп, китай, сша, экономика

Трамп подписал закон против ряда китайских компаний

00:38 19.12.2020
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал закон, который может привести к уходу ряда компаний, прежде всего китайских, с фондового рынка США, сообщил Белый дом.
Закон направлен против китайских компаний, которые отказывают американским регуляторам, требующим доступ к аудиторской отчетности.
Закон, в частности, требует от компаний, котирующихся на американских биржах, подтверждения того, что они не находятся под контролем иностранных властей. Зарубежные компании обяжут соответствовать тем же нормам аудита, что и американские.
Споры о том, как проводить аудит китайских компаний, идут уже два десятилетия, но стали особо актуальны на фоне крупных разногласий Вашингтона и Пекина, в том числе по торговле, валютному курсу и правам человека. Тем временем китайские компании продолжают IPO на американских рынках - в этом году они получили у инвесторов 12 миллиардов долларов в результате первичного размещения акций.
Авторы закона в конгрессе и Белый дом заявляют, что непрозрачность китайских компаний ставит под угрозу американских инвесторов. В качестве примера приводится скандал с китайской компанией Luckin Coffee, которую прочили в конкуренты американскому гиганту Starbucks. После выявления массовых приписок в отчетности компании ее акции в 2020 году обесценились.
При этом обсуждения между американскими и китайскими лицами по аудиту компаний КНР продолжаются и еще могут привести к компромиссу в будущем.
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