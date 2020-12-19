https://ria.ru/20201219/ssha-1589992845.html

Трамп подписал закон против ряда китайских компаний

Трамп подписал закон против ряда китайских компаний

Президент США Дональд Трамп подписал закон, который может привести к уходу ряда компаний, прежде всего китайских, с фондового рынка США, сообщил Белый дом. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T00:38

2020-12-19T00:38

2020-12-19T00:38

дональд трамп

китай

сша

экономика

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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал закон, который может привести к уходу ряда компаний, прежде всего китайских, с фондового рынка США, сообщил Белый дом.Закон направлен против китайских компаний, которые отказывают американским регуляторам, требующим доступ к аудиторской отчетности.Закон, в частности, требует от компаний, котирующихся на американских биржах, подтверждения того, что они не находятся под контролем иностранных властей. Зарубежные компании обяжут соответствовать тем же нормам аудита, что и американские.Споры о том, как проводить аудит китайских компаний, идут уже два десятилетия, но стали особо актуальны на фоне крупных разногласий Вашингтона и Пекина, в том числе по торговле, валютному курсу и правам человека. Тем временем китайские компании продолжают IPO на американских рынках - в этом году они получили у инвесторов 12 миллиардов долларов в результате первичного размещения акций.Авторы закона в конгрессе и Белый дом заявляют, что непрозрачность китайских компаний ставит под угрозу американских инвесторов. В качестве примера приводится скандал с китайской компанией Luckin Coffee, которую прочили в конкуренты американскому гиганту Starbucks. После выявления массовых приписок в отчетности компании ее акции в 2020 году обесценились.При этом обсуждения между американскими и китайскими лицами по аудиту компаний КНР продолжаются и еще могут привести к компромиссу в будущем.

https://ria.ru/20201217/vstrecha-1589794841.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, китай, сша, экономика