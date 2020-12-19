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Шестилетняя россиянка вошла в десятку самых высокооплачиваемых блогеров
Шестилетняя россиянка вошла в десятку самых высокооплачиваемых блогеров
Шестилетняя Анастасия Радзинская из Краснодара во второй раз попала в десятку самых высокооплачиваемых блогеров на YouTube по версии Forbes, заняв седьмую... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T08:44
2020-12-19T12:07
россия
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краснодарский край
экономика
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Шестилетняя Анастасия Радзинская из Краснодара во второй раз попала в десятку самых высокооплачиваемых блогеров на YouTube по версии Forbes, заняв седьмую строчку рейтинга, сообщается на российском сайте издания.Отмечается, что канал Радзинской называется Like Nastya. Как пишет Forbes, Радзинская входит в рейтинг второй год подряд — в 2019 году она заняла третье место, ее доход составлял 18 миллионов долларов.По данным издания, доход Радзинской в этом году составил 18,5 миллиона долларов, общее число просмотров — 39 миллиардов, а подписчиков в совокупности — 190,6 миллиона человек. Кроме того, отмечается, что Настя — единственная девочка в топ-10 YouTube-блогеров."Первое место в списке, как и год назад, занял Райан Каджи. Ему девять лет, на YouTube он с трехлетнего возраста. В этом году Forbes USA оценил его доходы в 29,5 миллиона долларов. Он собрал 12,2 миллиарда просмотров при 41,7 миллиона подписчиков. &lt;...&gt; На второе место сразу поднялся новичок рейтинга — блогер Mr. Beast (Джимми Дональдсон). Он заработал 24 миллиона долларов при трех миллиардах просмотров и 47,8 миллиона подписчиков", — пишет Forbes.
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россия, youtube, forbes, краснодарский край, экономика

Шестилетняя россиянка вошла в десятку самых высокооплачиваемых блогеров

08:44 19.12.2020 (обновлено: 12:07 19.12.2020)
 
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Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Шестилетняя Анастасия Радзинская из Краснодара во второй раз попала в десятку самых высокооплачиваемых блогеров на YouTube по версии Forbes, заняв седьмую строчку рейтинга, сообщается на российском сайте издания.

"Шестилетняя уроженка Краснодарского края Анастасия Радзинская заняла седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров мира по версии американского Forbes. Журнал 18 декабря опубликовал список топ-10 звезд видеосервиса", — пишет издание.

Отмечается, что канал Радзинской называется Like Nastya. Как пишет Forbes, Радзинская входит в рейтинг второй год подряд — в 2019 году она заняла третье место, ее доход составлял 18 миллионов долларов.
По данным издания, доход Радзинской в этом году составил 18,5 миллиона долларов, общее число просмотров — 39 миллиардов, а подписчиков в совокупности — 190,6 миллиона человек. Кроме того, отмечается, что Настя — единственная девочка в топ-10 YouTube-блогеров.
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"Первое место в списке, как и год назад, занял Райан Каджи. Ему девять лет, на YouTube он с трехлетнего возраста. В этом году Forbes USA оценил его доходы в 29,5 миллиона долларов. Он собрал 12,2 миллиарда просмотров при 41,7 миллиона подписчиков. <...> На второе место сразу поднялся новичок рейтинга — блогер Mr. Beast (Джимми Дональдсон). Он заработал 24 миллиона долларов при трех миллиардах просмотров и 47,8 миллиона подписчиков", — пишет Forbes.
 
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