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В красноярском Железногорске загорелся многоквартирный дом
В красноярском Железногорске загорелся многоквартирный дом
Один человек погиб, четверо пострадали при пожаре в жилом доме в закрытом городе Железногорск Красноярского края, сообщается на странице первого заместителя... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T08:55
2020-12-19T09:20
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
красноярский край
железногорск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 19 дек – РИА Новости. Один человек погиб, четверо пострадали при пожаре в жилом доме в закрытом городе Железногорск Красноярского края, сообщается на странице первого заместителя главы ЗАТО Железногорск по ЖКХ Алексея Сергейкина в социальной сети Facebook."Сегодня ночью произошел пожар в бывшем общежитии, а ныне многоквартирном доме по адресу ул. Ленина, 49. …К сожалению, четыре человека было госпитализировано, один человек погиб. Управляющая компания проводит работы по восстановлению теплового контура и штатного электроснабжения", - говорится в сообщении.Сергейкин написал, что возгорание случилось ночью "по электротехническим причинам". По его информации, жителей эвакуировали, в том числе при помощи спецоборудования с верхних этажей. В одной из школ города развернут временный эвакуационный пункт, куда прибыли 27 человек, в том числе один ребенок. На время тушения пожара и эвакуации здание под охрану взяли сотрудники МВД и Росгвардии.
https://ria.ru/20201219/pozhar-1590000845.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), красноярский край, железногорск , происшествия

В красноярском Железногорске загорелся многоквартирный дом

08:55 19.12.2020 (обновлено: 09:20 19.12.2020)
 
© Фото : с сайта ГУ МЧС России по Красноярскому краюПожар на ул. Мира в Красноярске
Пожар на ул. Мира в Красноярске - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© Фото : с сайта ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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КРАСНОЯРСК, 19 дек – РИА Новости. Один человек погиб, четверо пострадали при пожаре в жилом доме в закрытом городе Железногорск Красноярского края, сообщается на странице первого заместителя главы ЗАТО Железногорск по ЖКХ Алексея Сергейкина в социальной сети Facebook.
"Сегодня ночью произошел пожар в бывшем общежитии, а ныне многоквартирном доме по адресу ул. Ленина, 49. …К сожалению, четыре человека было госпитализировано, один человек погиб. Управляющая компания проводит работы по восстановлению теплового контура и штатного электроснабжения", - говорится в сообщении.

Сегодня ночью произошел пожар в бывшем общежитии, а ныне многоквартирном доме по адресу ул. Ленина, 49. Возгорание...

Опубликовано Алексеем Сергейкиным Пятница, 18 декабря 2020 г.
Сергейкин написал, что возгорание случилось ночью "по электротехническим причинам". По его информации, жителей эвакуировали, в том числе при помощи спецоборудования с верхних этажей. В одной из школ города развернут временный эвакуационный пункт, куда прибыли 27 человек, в том числе один ребенок. На время тушения пожара и эвакуации здание под охрану взяли сотрудники МВД и Росгвардии.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Красноярский крайЖелезногорскПроисшествия
 
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