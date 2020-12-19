https://ria.ru/20201219/pozhar-1590004380.html

В красноярском Железногорске загорелся многоквартирный дом

В красноярском Железногорске загорелся многоквартирный дом

Один человек погиб, четверо пострадали при пожаре в жилом доме в закрытом городе Железногорск Красноярского края, сообщается на странице первого заместителя... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T08:55

2020-12-19T08:55

2020-12-19T09:20

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

красноярский край

железногорск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 19 дек – РИА Новости. Один человек погиб, четверо пострадали при пожаре в жилом доме в закрытом городе Железногорск Красноярского края, сообщается на странице первого заместителя главы ЗАТО Железногорск по ЖКХ Алексея Сергейкина в социальной сети Facebook."Сегодня ночью произошел пожар в бывшем общежитии, а ныне многоквартирном доме по адресу ул. Ленина, 49. …К сожалению, четыре человека было госпитализировано, один человек погиб. Управляющая компания проводит работы по восстановлению теплового контура и штатного электроснабжения", - говорится в сообщении.Сергейкин написал, что возгорание случилось ночью "по электротехническим причинам". По его информации, жителей эвакуировали, в том числе при помощи спецоборудования с верхних этажей. В одной из школ города развернут временный эвакуационный пункт, куда прибыли 27 человек, в том числе один ребенок. На время тушения пожара и эвакуации здание под охрану взяли сотрудники МВД и Росгвардии.

https://ria.ru/20201219/pozhar-1590000845.html

красноярский край

железногорск

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), красноярский край, железногорск , происшествия