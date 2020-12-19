В красноярском Железногорске загорелся многоквартирный дом
08:55 19.12.2020 (обновлено: 09:20 19.12.2020)
© Фото : с сайта ГУ МЧС России по Красноярскому краюПожар на ул. Мира в Красноярске
© Фото : с сайта ГУ МЧС России по Красноярскому краю
КРАСНОЯРСК, 19 дек – РИА Новости. Один человек погиб, четверо пострадали при пожаре в жилом доме в закрытом городе Железногорск Красноярского края, сообщается на странице первого заместителя главы ЗАТО Железногорск по ЖКХ Алексея Сергейкина в социальной сети Facebook.
"Сегодня ночью произошел пожар в бывшем общежитии, а ныне многоквартирном доме по адресу ул. Ленина, 49. …К сожалению, четыре человека было госпитализировано, один человек погиб. Управляющая компания проводит работы по восстановлению теплового контура и штатного электроснабжения", - говорится в сообщении.
Сегодня ночью произошел пожар в бывшем общежитии, а ныне многоквартирном доме по адресу ул. Ленина, 49. Возгорание...Опубликовано Алексеем Сергейкиным Пятница, 18 декабря 2020 г.
Сергейкин написал, что возгорание случилось ночью "по электротехническим причинам". По его информации, жителей эвакуировали, в том числе при помощи спецоборудования с верхних этажей. В одной из школ города развернут временный эвакуационный пункт, куда прибыли 27 человек, в том числе один ребенок. На время тушения пожара и эвакуации здание под охрану взяли сотрудники МВД и Росгвардии.