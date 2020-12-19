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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201219/moskva-1590017689.html
В Москве за сутки госпитализировали 1736 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1736 пациентов с COVID-19
Столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что за последние сутки госпитализированы 1736 пациентов с COVID-19, на... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T11:24
2020-12-19T11:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что за последние сутки госпитализированы 1736 пациентов с COVID-19, на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницах Москвы находится 501 человек."За последние сутки госпитализировано 1736 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 501 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что 10,9% среди заболевших - дети, 40,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,9% – от 46 до 65 лет, еще 12,3% - от 66 до 79 лет. Также 5% среди заболевших люди старше 80 лет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

В Москве за сутки госпитализировали 1736 пациентов с COVID-19

11:24 19.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время транспортировки пациентки в госпитале для больных COVID-19 в МКЦИБ "Вороновское"
Медицинские работники во время транспортировки пациентки в госпитале для больных COVID-19 в МКЦИБ Вороновское - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что за последние сутки госпитализированы 1736 пациентов с COVID-19, на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницах Москвы находится 501 человек.
"За последние сутки госпитализировано 1736 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 501 человек", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что 10,9% среди заболевших - дети, 40,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,9% – от 46 до 65 лет, еще 12,3% - от 66 до 79 лет. Также 5% среди заболевших люди старше 80 лет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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