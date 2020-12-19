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В Москве за сутки госпитализировали 1736 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1736 пациентов с COVID-19
Столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что за последние сутки госпитализированы 1736 пациентов с COVID-19, на... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T11:24
2020-12-19T11:24
2020-12-19T11:24
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здоровье - общество
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что за последние сутки госпитализированы 1736 пациентов с COVID-19, на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницах Москвы находится 501 человек."За последние сутки госпитализировано 1736 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 501 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что 10,9% среди заболевших - дети, 40,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,9% – от 46 до 65 лет, еще 12,3% - от 66 до 79 лет. Также 5% среди заболевших люди старше 80 лет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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