https://ria.ru/20201219/koronavirus-1590041459.html

В Петербурге выделили дополнительные средства на лекарства от COVID-19

В Петербурге выделили дополнительные средства на лекарства от COVID-19

Власти Санкт-Петербурга выделят дополнительно на закупку лекарств для амбулаторных пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 более 321 миллиона рублей,... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T15:28

2020-12-19T15:28

2020-12-19T15:28

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

александр беглов

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга выделят дополнительно на закупку лекарств для амбулаторных пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 более 321 миллиона рублей, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."Губернатор Александр Беглов подписал постановление о выделении из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга более 321 миллиона рублей на закупку лекарственных препаратов для пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении", - говорится в сообщении.Отмечается, что лекарственные препараты будут закуплены районными поликлиниками в кратчайшие сроки. Эти средства наряду с уже перечисленным финансированием из федерального бюджета позволят закупить необходимые лекарства для всех нуждающихся пациентов.Кроме того, правительство Петербурга выделит дополнительные средства на закупку 35 автомобилей для участковых врачей, посещающих пациентов на дому. Также предусмотрены дополнительные средства на аренду поликлиниками автомобилей для перевозки участковых врачей в январе – феврале 2021 года.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201217/lekarstva-1589780871.html

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