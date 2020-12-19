https://ria.ru/20201219/koronavirus-1590003942.html
Назван фактор, повышающий риск тяжелого течения COVID-19 у здоровых людей
Назван фактор, повышающий риск тяжелого течения COVID-19 у здоровых людей
Биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что ряд пациентов генетически предрасположены к тяжелой форме... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T08:47
2020-12-19T08:47
2020-12-19T12:12
распространение нового коронавируса
анча баранова
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что ряд пациентов генетически предрасположены к тяжелой форме заражения COVID-19 даже, если у них нет хронических болезней."Таких людей с генетически ослабленным иммунитетом в популяции примерно три-пять процентов, независимо от наличия у них диабета или ожирения", — сказала Баранова в комментарии Lenta.ru.Она подчеркнула, что речь идет именно о риске тяжелого течения, то есть развития цитокинового шторма, а не просто заражения.По словам специалиста, для определения такой предрасположенности необходимо провести экзомное секвенирование (определение последовательности ДНК и РНК. — Прим. ред.). Она отметила, что хотя в обычных лабораториях такой анализ сделать сложно, по его результатам можно будет сделать заключение не только о вероятности тяжелого течения COVID-19, но и о повышенных рисках других заболеваний, например, болезни Альцгеймера или поликистоза почек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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анча баранова, коронавирус covid-19, здоровье - общество
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что ряд пациентов генетически предрасположены к тяжелой форме заражения COVID-19 даже, если у них нет хронических болезней.
"Таких людей с генетически ослабленным иммунитетом в популяции примерно три-пять процентов, независимо от наличия у них диабета или ожирения", — сказала Баранова в комментарии Lenta.ru.
Она подчеркнула, что речь идет именно о риске тяжелого течения, то есть развития цитокинового шторма, а не просто заражения.
По словам специалиста, для определения такой предрасположенности необходимо провести экзомное секвенирование (определение последовательности ДНК и РНК. — Прим. ред.). Она отметила, что хотя в обычных лабораториях такой анализ сделать сложно, по его результатам можно будет сделать заключение не только о вероятности тяжелого течения COVID-19, но и о повышенных рисках других заболеваний, например, болезни Альцгеймера или поликистоза почек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.