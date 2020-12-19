https://ria.ru/20201219/bezhentsy-1590072188.html
В Нагорный Карабах вернулись более 42 тысяч беженцев
В Нагорный Карабах вернулись более 42 тысяч беженцев
В свои дома в Нагорном Карабахе за сутки вернулись 306 беженцев, безопасность передвижения обеспечивали российские миротворцы, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T22:09
2020-12-19T22:09
2020-12-19T22:09
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В свои дома в Нагорном Карабахе за сутки вернулись 306 беженцев, безопасность передвижения обеспечивали российские миротворцы, сообщает Минобороны РФ."Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 306 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции", - говорится в сообщении.Отмечается, что российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах. Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулось более 42 тысяч беженцев.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20201210/stepanakert-1588587875.html
https://ria.ru/20201217/karabakh-1589710546.html
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нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире