https://ria.ru/20201219/belorussiya-1589992680.html

В парламенте Белоруссии заявили о внешнем давлении на страну

В парламенте Белоруссии заявили о внешнем давлении на страну

Председатель Палаты представителей Национального собрания (нижней палаты парламента) Белоруссии Владимир Андрейченко заявил, что на республику оказывается... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T00:32

2020-12-19T00:32

2020-12-19T04:52

протесты в белоруссии

белоруссия

в мире

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МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Председатель Палаты представителей Национального собрания (нижней палаты парламента) Белоруссии Владимир Андрейченко заявил, что на республику оказывается беспрецедентное внешнее давление, граничащее с прямым вмешательством во внутренние дела.В опубликованном на сайте палаты заявлении Андрейченко в связи с закрытием сессии отмечается, что она проходила в непростых условиях. "Не прекращались попытки дестабилизации социально-экономической ситуации и беспрецедентное внешнее давление, граничащее с прямым вмешательством во внутренние дела Беларуси. Это потребовало четких и слаженных действий всех органов власти по защите суверенитета и независимости страны, поддержанию общественного порядка и обеспечению безопасности наших граждан", - говорится в заявлении.Андрейченко отметил, что выбранная государством стратегия показала свою эффективность. "В очередной раз белорусский народ проявил мудрость и толерантность, подтвердил свою приверженность таким основополагающим ценностям, как мир и безопасность", - подчеркнул он.Спикер нижней палаты парламента добавил, что Минск по-прежнему остается приверженцем многовекторного внешнеполитического курса, в основе которого лежат принципы добрососедства, уважения, взаимовыгодного экономического сотрудничества и обеспечения региональной безопасности. "Наша позиция неизменна - открытый, конструктивный, равноправный и честный диалог, продвижение объединительной повестки дня, содействие торгово-экономическим и гуманитарным связям, укрепление доверия между народами", - заявил он.Андрейченко также отметил, что белорусская модель социально ориентированного государства основывается на принципах диалога и эволюционного пути развития. В этой связи он высказал уверенность, "предстоящее Всебелорусское народное собрание позволит без какого-либо вмешательства и посредничества извне определить судьбу страны, самостоятельно решить важнейшие вопросы ее общественно-политического устройства".Председатель Совета республики Национального собрания (верхней палаты парламента) Наталья Кочанова также высказалась о внешнем давлении на страну. "Пандемия коронавирусной инфекции поставила всех перед новым вызовом... На фоне этой непростой ситуации прошла избирательная кампания. Она вызвала повышенный интерес и в нашей стране, и за рубежом. Белорусский народ в очередной раз сделал свой выбор. Однако вместо уважения к этой позиции мы испытали беспрецедентное внешнее давление, подверглись попыткам внести раскол в общество, изменить вектор развития Беларуси", - говорится в заявлении Кочановой на сайте Совета республики в связи с закрытием сессии верхней палаты парламента.По ее словам, белорусам "пришлось мобилизовать все силы для противостояния провокациям и информационным атакам". "Большинство белорусов, истинных патриотов своей Родины, сплотились перед внешними и внутренними угрозами. Мы будем и впредь отстаивать мир, порядок и стабильность. Без этого невозможны дальнейший прогресс, создание комфортных условий для жизни людей, уверенность в завтрашнем дне", - отметила спикер верхней палаты парламента. По ее мнению, в стране необходим "диалог конструктивный, направленный как на решение имеющихся проблем, так и определение путей дальнейшего развития страны".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении с центральных улиц и проспектов во дворы жилых домов. Между тем западные страны, в частности государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов президента.

https://radiosputnik.ria.ru/20201218/belorussiya-1589986348.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201218/belorussiya-1589955486.html

https://ria.ru/20201218/sanktsii-1589930440.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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