https://ria.ru/20201219/armeniya-1590036885.html

Участники шествия во главе с Пашиняном прорвались на военное кладбище

Участники шествия во главе с Пашиняном прорвались на военное кладбище

Участники возглавляемого премьер-министром Армении Николом Пашиняном траурного шествия в память о погибших в ходе конфликта в Карабахе смогли прорваться сквозь... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T14:36

2020-12-19T14:36

2020-12-19T15:29

ситуация в нагорном карабахе

арарат мирзоян

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 19 дек - РИА Новости. Участники возглавляемого премьер-министром Армении Николом Пашиняном траурного шествия в память о погибших в ходе конфликта в Карабахе смогли прорваться сквозь протестующих на военное кладбище, передает корреспондент РИА Новости.На военном кладбище "Ераблур" собрались ветераны карабахского конфликта, которые заявляли, что не намерены пускать Пашиняна на территорию кладбища.Полиция оттеснила протестующих, создав проход между ними и участниками шествия.Шествие началось с площади Республики и завершится на военном кладбище "Ераблур". Премьера сопровождают спикер парламента Арарат Мирзоян и министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян, а также депутаты парламента.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201219/shestvie-1590028957.html

https://ria.ru/20201218/aliev-1589868851.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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Кадры траурного шествия во главе с Пашиняном на военном кладбище Ераблур частники возглавляемого премьер-министром Армении Николом Пашиняном траурного шествия в память о погибших в ходе конфликта в Карабахе смогли прорваться сквозь протестующих на военное кладбище, передает корреспондент РИА Новости. На военном кладбище "Ераблур" собрались ветераны карабахского конфликта, которые заявляли, что не намерены пускать Пашиняна на территорию кладбища. 2020-12-19T14:36 true PT0M41S

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арарат мирзоян, никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире