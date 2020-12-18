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В МПА оценили ущерб от мошеннических звонков заключенных в России
В МПА оценили ущерб от мошеннических звонков заключенных в России
Ущерб от мошеннических звонков заключенных и арестантов из учреждений ФСИН составил 1,8 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости президент российской секции... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T04:36
2020-12-18T04:36
2020-12-18T04:36
юрий жданов
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
общество
происшествия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Ущерб от мошеннических звонков заключенных и арестантов из учреждений ФСИН составил 1,8 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости президент российской секции Международной полицейской ассоциации (МПА) Юрий Жданов."Количество мошеннических звонков в 2020 году, которые зарегистрированы в РФ с территорий колоний и следственных изоляторов, подведомственных ФСИН, из общего объема составляют 3%. Однако ущерб от таких звонков составил уже 1,8 миллиарда рублей", - пояснил Жданов.По информации МВД РФ, за девять месяцев этого года в России от действий киберпреступников пострадали 287 тысяч граждан. Ущерб по таким преступлениям превысил 68 миллиардов рублей.В 2019 году, по информации МВД, было зарегистрировано 294,4 тысячи преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
https://ria.ru/20201214/moshenniki-1589115645.html
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юрий жданов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, общество, происшествия