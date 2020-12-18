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Выставка Beviale Moscow 2021 пройдет в марте на площадке Main Stage
Выставка Beviale Moscow 2021 пройдет в марте на площадке Main Stage
Международная выставка производства напитков Beviale Moscow (16+) пройдет с 16 по 18 марта 2021 года на площадке Main Stage в центре Москвы. Решение о... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T13:43
2020-12-18T13:43
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МОСКВА, 18 дек - Пресс-служба "Нюрнберг Мессе". Международная выставка производства напитков Beviale Moscow (16+) пройдет с 16 по 18 марта 2021 года на площадке Main Stage в центре Москвы. Решение о перемещении в новый конгрессно-выставочный центр и проведении выставки на неделю раньше запланированных в середине года дат, было принято для уверенной подготовки к Beviale Moscow 2021 и независимости от обстоятельств, наложенных на другие крупнейшие выставочные комплексы Москвы.Первая и крупнейшая профессиональная выставка оборудования и сырья для производства всех видов напитков – Beviale Moscow – с момента запуска в 2015 году и по сегодняшний день является одним из самых важных мероприятием отрасли в России и странах СНГ. В 2020 году выставка не смогла состояться из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Beviale Moscow входит в семью выставок Beviale – глобальной сети мероприятий для индустрии напитков, проводимых NürnbergMesse Group.Поскольку Конгрессно-выставочный центр "Сокольники" будет задействован в программе для борьбы с пандемией, Beviale Moscow в 2021 году, в виде исключения, меняет место проведения на новую площадку Main Stage в центре Москвы. Вследствие этого поменялись и даты: важное событие для рынка производства напитков пройдет с 16 по 18 марта 2021 года. Комплекс Main Stage является современным и популярным пространством для мероприятий, и предлагает все возможности для выставок. Несмотря на переезд, все обязательства перед экспонентами, в том числе по застройке и услугам, будут выполнены на новой площадке в полном объеме и с неизменно высоким качеством.Правильная концепция выставки – залог ее высокой востребованности"Мы видим, что и российские и международные поставщики сырья и оборудования очень ждут выставку, – отмечает Тимо Хольст (Thimo Holst), руководитель проекта Beviale Moscow в NürnbergMesse. - Отказ от Beviale Moscow в 2020 году из-за пандемии коронавируса был, конечно, неизбежен, но отмена выставки вызвала большие сожаления у всех ее участников. До того, как пандемия набрала обороты, у нас был рекордный прирост числа экспонентов за все годы существования Beviale Moscow, что полностью подтверждает правильность нашей концепции и направления развития. Поэтому мы приложим все усилия, чтобы обеспечить проведение выставки в 2021 году. Новая площадка дает нам максимальную уверенность в планировании мероприятия, несмотря на это нестабильное время".Переговоры с клиентами и партнерами подтверждают лояльность и доверие выставке и готовность поддержать ее в 2021 году: более половины экспонентов, подавших заявки на 2020 год, как и большинство партнеров, выразили готовность участвовать в выставке в будущем году. Хотим отметить коллективный баварский павильон, на участие в котором получено уже шесть заявок, и официальный объединенный стенд французских поставщиков оборудования и сырья для винного сектора - Vinitech Innovation Tour. Кроме того, свое участие подтвердили и партнеры выставки – Союз виноградарей и виноделов России, Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, издательство и организатор мероприятий для молочного рынка The DairyNews, Объединение участников пиво-безалкогольного рынка, Национальная конфедерация упаковщиков. Конкурс "Росглавпиво ― Главное Пиво России" в 2021 году также состоится."Традиционный очный формат выставки останется основным для Beviale Moscow - это решение мы приняли окончательно. В зависимости от ситуации к марту 2021 года, мы ожидаем представителей российских и иностранных компаний. Большинство посетителей выставки – из России и стран СНГ, и ограничительные меры, касающиеся поездок, их вряд ли затронут. Параллельно мы работаем над дополнительными digital-форматами, чтобы тем нашим экспонентам, которые не смогут присутствовать очно, дать возможность работать на выставке онлайн", – так Тимо Хольст описывает формат проведения выставки в 2021 году. "Мы адаптируемся к обстоятельствам и стараемся подготовить высококачественное мероприятие для рынка производства напитков в России. Нам важно обеспечить всем участникам отрасли возможность личного контакта. Таким образом, уже сегодня мы прокладываем путь к возвращению в нормальный режим работы и к поддержанию роста, которого мы сумели добиться за предыдущие годы", – отмечет Хольст. На 2022 год планируется проведение выставки Beviale Moscow в традиционные даты в марте в Конгрессно-выставочном центре "Сокольники".Дополнительная информация на сайте.Контакты Messe Frankfurt RUS в России и СНГ:Екатерина МинаковаТел.: +7 (495) 649-8775 (107)Полина КирьяноваTел.: +7 (495) 649-8775 (122)Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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пресс-релизы

Выставка Beviale Moscow 2021 пройдет в марте на площадке Main Stage

13:43 18.12.2020
 
© Depositphotos / adrianocastelliПосетители на выставке
Посетители на выставке - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Depositphotos / adrianocastelli
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МОСКВА, 18 дек - Пресс-служба "Нюрнберг Мессе". Международная выставка производства напитков Beviale Moscow (16+) пройдет с 16 по 18 марта 2021 года на площадке Main Stage в центре Москвы. Решение о перемещении в новый конгрессно-выставочный центр и проведении выставки на неделю раньше запланированных в середине года дат, было принято для уверенной подготовки к Beviale Moscow 2021 и независимости от обстоятельств, наложенных на другие крупнейшие выставочные комплексы Москвы.
Первая и крупнейшая профессиональная выставка оборудования и сырья для производства всех видов напитков – Beviale Moscow – с момента запуска в 2015 году и по сегодняшний день является одним из самых важных мероприятием отрасли в России и странах СНГ. В 2020 году выставка не смогла состояться из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Beviale Moscow входит в семью выставок Beviale – глобальной сети мероприятий для индустрии напитков, проводимых NürnbergMesse Group.
Поскольку Конгрессно-выставочный центр "Сокольники" будет задействован в программе для борьбы с пандемией, Beviale Moscow в 2021 году, в виде исключения, меняет место проведения на новую площадку Main Stage в центре Москвы. Вследствие этого поменялись и даты: важное событие для рынка производства напитков пройдет с 16 по 18 марта 2021 года.
Комплекс Main Stage является современным и популярным пространством для мероприятий, и предлагает все возможности для выставок. Несмотря на переезд, все обязательства перед экспонентами, в том числе по застройке и услугам, будут выполнены на новой площадке в полном объеме и с неизменно высоким качеством.
Правильная концепция выставки – залог ее высокой востребованности
"Мы видим, что и российские и международные поставщики сырья и оборудования очень ждут выставку, – отмечает Тимо Хольст (Thimo Holst), руководитель проекта Beviale Moscow в NürnbergMesse. - Отказ от Beviale Moscow в 2020 году из-за пандемии коронавируса был, конечно, неизбежен, но отмена выставки вызвала большие сожаления у всех ее участников.
До того, как пандемия набрала обороты, у нас был рекордный прирост числа экспонентов за все годы существования Beviale Moscow, что полностью подтверждает правильность нашей концепции и направления развития. Поэтому мы приложим все усилия, чтобы обеспечить проведение выставки в 2021 году. Новая площадка дает нам максимальную уверенность в планировании мероприятия, несмотря на это нестабильное время".
Переговоры с клиентами и партнерами подтверждают лояльность и доверие выставке и готовность поддержать ее в 2021 году: более половины экспонентов, подавших заявки на 2020 год, как и большинство партнеров, выразили готовность участвовать в выставке в будущем году.
Хотим отметить коллективный баварский павильон, на участие в котором получено уже шесть заявок, и официальный объединенный стенд французских поставщиков оборудования и сырья для винного сектора - Vinitech Innovation Tour. Кроме того, свое участие подтвердили и партнеры выставки – Союз виноградарей и виноделов России, Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, издательство и организатор мероприятий для молочного рынка The DairyNews, Объединение участников пиво-безалкогольного рынка, Национальная конфедерация упаковщиков. Конкурс "Росглавпиво ― Главное Пиво России" в 2021 году также состоится.
"Традиционный очный формат выставки останется основным для Beviale Moscow - это решение мы приняли окончательно. В зависимости от ситуации к марту 2021 года, мы ожидаем представителей российских и иностранных компаний. Большинство посетителей выставки – из России и стран СНГ, и ограничительные меры, касающиеся поездок, их вряд ли затронут. Параллельно мы работаем над дополнительными digital-форматами, чтобы тем нашим экспонентам, которые не смогут присутствовать очно, дать возможность работать на выставке онлайн", – так Тимо Хольст описывает формат проведения выставки в 2021 году.
"Мы адаптируемся к обстоятельствам и стараемся подготовить высококачественное мероприятие для рынка производства напитков в России. Нам важно обеспечить всем участникам отрасли возможность личного контакта. Таким образом, уже сегодня мы прокладываем путь к возвращению в нормальный режим работы и к поддержанию роста, которого мы сумели добиться за предыдущие годы", – отмечет Хольст.
На 2022 год планируется проведение выставки Beviale Moscow в традиционные даты в марте в Конгрессно-выставочном центре "Сокольники".
Дополнительная информация на сайте.
Контакты Messe Frankfurt RUS в России и СНГ:
Екатерина Минакова
Тел.: +7 (495) 649-8775 (107)
Полина Кирьянова
Tел.: +7 (495) 649-8775 (122)
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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