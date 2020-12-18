https://ria.ru/20201218/vedernikov-1589925166.html

Губернатор Псковской области заразился коронавирусом

Губернатор Псковской области заразился коронавирусом

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что получил положительный тест на коронавирус на фоне двусторонней пневмонии и постоянной высокой... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T16:04

2020-12-18T16:04

2020-12-18T16:14

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил ведерников

здоровье - общество

псковская область

общество

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что получил положительный тест на коронавирус на фоне двусторонней пневмонии и постоянной высокой температуры."Опасения подтвердились - результат теста положительный. Состояние удовлетворительное, но двусторонняя пневмония и постоянная высокая температура дают о себе знать. Работаю удалённо. Берегите себя!" - написал он в своем аккаунте в Instagram.На сегодняшний день в России коронавирус подтверждён у 25 глав регионов. В мае заразились трое: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, главы Тувы Шолбан Кара-оол и Удмуртии Александр Бречалов. В конце июля о положительном тесте на COVID-19 сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, а в августе - глава Калмыкии Бату Хасиков.В сентябре заболели четверо: губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Адыгеи Мурат Кумпилов и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В октябре список пополнили еще девять человек: губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Орловской области Андрей Клычков, губернатор Костромской области Сергей Ситников, глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, глава Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.В ноябре заболели глава Республики Алтай Олег Хорохордин, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, глава Владимирской области Владимир Сипягин и врио главы Дагестана Сергей Меликов. В декабре помимо Ведерникова положительный тест получил губернатор Амурской области Василий Орлов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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