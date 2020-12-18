https://ria.ru/20201218/vaktsinatsiya-1589886565.html
В Тульской области началась вакцинация от COVID-19
В Тульской области началась вакцинация от COVID-19
Вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в Тульской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T13:26
2020-12-18T13:26
2020-12-18T13:26
тульская область
алексей дюмин
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ТУЛА, 18 дек — РИА Новости. Вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в Тульской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.Он добавил, что по поручению главы региона Алексея Дюмина в области подготовлена необходимая инфраструктура для хранения вакцин, проработаны логистические цепочки по поставкам препарата. Во всех районах подготовлены прививочные кабинеты. Темпы вакцинации жителей региона двумя видами вакцин будут наращиваться"Мы продолжаем вакцинировать жителей из группы риска – медработников, сотрудников образовательных учреждений и органов соцзащиты, которые много контактируют с людьми и подвержены риску заражения. Следующий этап – вакцинация всех желающих в начале 2021 года", – приводят в пресс-службе слова министра здравоохранения Тульской области Алексея Эрка.
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алексей дюмин
ТУЛА, 18 дек — РИА Новости. Вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в Тульской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
"В Туле и районах области стартовала иммунизация жителей из групп риска вакциной "ЭпиВакКорона" производства Центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". В регион поступило тысяча доз, они рассчитаны на 500 человек. Ранее в декабре в регион поступило 1300 доз вакцины "Спутник V" производства Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Уже привиты 520 человек", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по поручению главы региона Алексея Дюмина
в области подготовлена необходимая инфраструктура для хранения вакцин, проработаны логистические цепочки по поставкам препарата. Во всех районах подготовлены прививочные кабинеты. Темпы вакцинации жителей региона двумя видами вакцин будут наращиваться
"Мы продолжаем вакцинировать жителей из группы риска – медработников, сотрудников образовательных учреждений и органов соцзащиты, которые много контактируют с людьми и подвержены риску заражения. Следующий этап – вакцинация всех желающих в начале 2021 года", – приводят в пресс-службе слова министра здравоохранения Тульской области Алексея Эрка.