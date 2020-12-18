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В Подмосковье нарастили поставки вакцины от COVID-19
В Подмосковье нарастили поставки вакцины от COVID-19
Московская область сейчас получает в неделю по 5-7 тысяч доз вакцины от COVID-19, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T16:28
2020-12-18T16:28
2020-12-18T16:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Московская область сейчас получает в неделю по 5-7 тысяч доз вакцины от COVID-19, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Мы подготовили 92 пункта для вакцинации от коронавируса, вакцина начала регулярно поступать. Ждём увеличения количества доз, пока получаем по 5-7 тысяч в неделю", - заявил Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".В конце ноября Подмосковье получало около 1-2 тысяч доз вакцины от коронавируса в неделю.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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