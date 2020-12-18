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Подмосковью выделили 11,5 тысячи доз вакцины от коронавируса
Подмосковью выделили 11,5 тысячи доз вакцины от коронавируса
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что региону выделено 11,5 тысячи доз вакцины от COVID-19, привито более 9 тысяч жителей Московской области. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T13:26
2020-12-18T13:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что региону выделено 11,5 тысячи доз вакцины от COVID-19, привито более 9 тысяч жителей Московской области."В Московской области действуют уже 93 пункта вакцинации, закуплено оборудование для хранения препарата и проведено обучение медицинских работников. Московской области выделено около 11,5 тысячи доз вакцин. Привито уже более 9 тысяч человек", - говорится в сообщении пресс-службы.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

Подмосковью выделили 11,5 тысячи доз вакцины от коронавируса

13:26 18.12.2020 (обновлено: 13:36 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной от коронавируса "Гам-Ковид-Вак"
Ампула с вакциной от коронавируса Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что региону выделено 11,5 тысячи доз вакцины от COVID-19, привито более 9 тысяч жителей Московской области.
"В Московской области действуют уже 93 пункта вакцинации, закуплено оборудование для хранения препарата и проведено обучение медицинских работников. Московской области выделено около 11,5 тысячи доз вакцин. Привито уже более 9 тысяч человек", - говорится в сообщении пресс-службы.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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