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Подмосковью выделили 11,5 тысячи доз вакцины от коронавируса
Подмосковью выделили 11,5 тысячи доз вакцины от коронавируса
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что региону выделено 11,5 тысячи доз вакцины от COVID-19, привито более 9 тысяч жителей Московской области. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T13:26
2020-12-18T13:26
2020-12-18T13:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что региону выделено 11,5 тысячи доз вакцины от COVID-19, привито более 9 тысяч жителей Московской области."В Московской области действуют уже 93 пункта вакцинации, закуплено оборудование для хранения препарата и проведено обучение медицинских работников. Московской области выделено около 11,5 тысячи доз вакцин. Привито уже более 9 тысяч человек", - говорится в сообщении пресс-службы.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество