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Подмосковью выделили 11,5 тысячи доз вакцины от коронавируса

Подмосковью выделили 11,5 тысячи доз вакцины от коронавируса

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что региону выделено 11,5 тысячи доз вакцины от COVID-19, привито более 9 тысяч жителей Московской области. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T13:26

2020-12-18T13:26

2020-12-18T13:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что региону выделено 11,5 тысячи доз вакцины от COVID-19, привито более 9 тысяч жителей Московской области."В Московской области действуют уже 93 пункта вакцинации, закуплено оборудование для хранения препарата и проведено обучение медицинских работников. Московской области выделено около 11,5 тысячи доз вакцин. Привито уже более 9 тысяч человек", - говорится в сообщении пресс-службы.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

московская область (подмосковье)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество