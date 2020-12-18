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https://ria.ru/20201218/utilizatsiya-1589902128.html
Яровая призвала раздавать больным COVID-19 памятки по утилизации масок
Яровая призвала раздавать больным COVID-19 памятки по утилизации масок
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила доставлять больным COVID вместе с лекарственными препаратами памятки о правилах утилизации медицинских отходов. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T14:32
2020-12-18T14:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
ирина яровая
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила доставлять больным COVID вместе с лекарственными препаратами памятки о правилах утилизации медицинских отходов."Исходя из того, что сегодня рекомендовано значительному количеству граждан, находясь на амбулаторном лечении, мы доставляем лекарственные препараты — речь идет о больных COVID — но нигде и никогда этим больным не выдавались памятки о порядке их действий в отношении тех медицинских отходов — и инъекций, если таковые имеются, и индивидуальных средств — с точки зрения безопасности", - сказала Яровая на заседании президиума Совета законодателей."Я считаю, что это прямое упущение, и обращаюсь к Роспотребнадзору. Считаю, что данные рекомендации должны быть даны незамедлительно и во всех регионах одновременно с лекарствами, которые доставляются пациентам, должна доставляться информация о том, какие правила санитарно-эпидемиологические нужно соблюдать для того, чтобы не подвергать риску жизнь своих близких, соседей и в целом соблюдать общий режим безопасности", - сказала она.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, ирина яровая, общество

Яровая призвала раздавать больным COVID-19 памятки по утилизации масок

14:32 18.12.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗащитная маска в руках у женщины
Защитная маска в руках у женщины - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила доставлять больным COVID вместе с лекарственными препаратами памятки о правилах утилизации медицинских отходов.
"Исходя из того, что сегодня рекомендовано значительному количеству граждан, находясь на амбулаторном лечении, мы доставляем лекарственные препараты — речь идет о больных COVID — но нигде и никогда этим больным не выдавались памятки о порядке их действий в отношении тех медицинских отходов — и инъекций, если таковые имеются, и индивидуальных средств — с точки зрения безопасности", - сказала Яровая на заседании президиума Совета законодателей.
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"Я считаю, что это прямое упущение, и обращаюсь к Роспотребнадзору. Считаю, что данные рекомендации должны быть даны незамедлительно и во всех регионах одновременно с лекарствами, которые доставляются пациентам, должна доставляться информация о том, какие правила санитарно-эпидемиологические нужно соблюдать для того, чтобы не подвергать риску жизнь своих близких, соседей и в целом соблюдать общий режим безопасности", - сказала она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФИрина ЯроваяОбщество
 
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