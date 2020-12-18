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Яровая призвала раздавать больным COVID-19 памятки по утилизации масок

Яровая призвала раздавать больным COVID-19 памятки по утилизации масок

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила доставлять больным COVID вместе с лекарственными препаратами памятки о правилах утилизации медицинских отходов. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T14:32

2020-12-18T14:32

2020-12-18T14:32

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила доставлять больным COVID вместе с лекарственными препаратами памятки о правилах утилизации медицинских отходов."Исходя из того, что сегодня рекомендовано значительному количеству граждан, находясь на амбулаторном лечении, мы доставляем лекарственные препараты — речь идет о больных COVID — но нигде и никогда этим больным не выдавались памятки о порядке их действий в отношении тех медицинских отходов — и инъекций, если таковые имеются, и индивидуальных средств — с точки зрения безопасности", - сказала Яровая на заседании президиума Совета законодателей."Я считаю, что это прямое упущение, и обращаюсь к Роспотребнадзору. Считаю, что данные рекомендации должны быть даны незамедлительно и во всех регионах одновременно с лекарствами, которые доставляются пациентам, должна доставляться информация о том, какие правила санитарно-эпидемиологические нужно соблюдать для того, чтобы не подвергать риску жизнь своих близких, соседей и в целом соблюдать общий режим безопасности", - сказала она.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201212/maska-1588882711.html

https://ria.ru/20201202/maski-1587430314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, ирина яровая, общество