Власти Камчатки и Ростуризм разработают план развития туробъектов региона
02:47 18.12.2020 (обновлено: 14:58 21.12.2020)
© РИА Новости / Александр ПирагисЛюди на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 дек – РИА Новости. Правительство Камчатского края совместно с Ростуризмом разработают мастер-план по развитию основных туристических точек на полуострове, заявил губернатор края Владимир Солодов, комментируя итоги пресс-конференции президента России Владимира Путина.
В ходе ежегодной пресс-конференции глава государства подчеркнул важность развития внутреннего туризма в стране, отметив необходимость развития инфраструктуры в регионах. Путин также анонсировал создание "отдельного федерального органа исполнительной власти, который станет курировать вопрос развития внутреннего туризма".
"У нас уже есть конкретные договоренности с Ростуризмом по совместной разработке в 2021 году мастер-плана развития основных туристических точек на Камчатке, чтобы затем их включить в нацпроект развития туризма и получить поддержку по совершенствованию инфраструктуры или обустройству наиболее интересных, перспективных, но пока не очень комфортных мест пребывания у нас на природе, которые и привлекают туристов со всей России, а после открытия границ, уверен, и со всего мира", - приводит пресс-служба правительства Камчатского края слова Солодова.
Глава региона отметил, что для Камчатки туризм является приоритетом в стратегическом развитии региона. Он также заявил о повышенном спросе на авиабилеты на полуостров и бронирование мест размещения в крае в период новогодних праздников.
По информации пресс-службы, в 2020 году в Камчатском крае многое было сделано в области развития туристической отрасли: создан ряд новых объектов туристической инфраструктуры, стартовала реализация проекта курорта "Три вулкана", были обустроены места отдыха – скверы, парки, установлена туристская навигация и многое другое. Продолжают работать отели и хостелы. В период пандемии обслуживание гостей проходит с соблюдением всех мер безопасности и контроля, в частности, учреждением направляются уведомления в Роспотребнадзор. Всего за 9 месяцев 2020 года обслужено более 47 тысяч человек.
В настоящее время все ограничения в сфере туризма, введенные в Камчатском крае весной-летом 2020 года, отменены, стартовал активный зимний сезон.