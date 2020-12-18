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Камчатский край
Камчатский край
https://ria.ru/20201218/turizm-1590231565.html
Власти Камчатки и Ростуризм разработают план развития туробъектов региона
Власти Камчатки и Ростуризм разработают план развития туробъектов региона
Правительство Камчатского края совместно с Ростуризмом разработают мастер-план по развитию основных туристических точек на полуострове, заявил губернатор края... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-18T02:47
2020-12-21T14:58
камчатский край
владимир солодов
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 дек – РИА Новости. Правительство Камчатского края совместно с Ростуризмом разработают мастер-план по развитию основных туристических точек на полуострове, заявил губернатор края Владимир Солодов, комментируя итоги пресс-конференции президента России Владимира Путина.В ходе ежегодной пресс-конференции глава государства подчеркнул важность развития внутреннего туризма в стране, отметив необходимость развития инфраструктуры в регионах. Путин также анонсировал создание "отдельного федерального органа исполнительной власти, который станет курировать вопрос развития внутреннего туризма".Глава региона отметил, что для Камчатки туризм является приоритетом в стратегическом развитии региона. Он также заявил о повышенном спросе на авиабилеты на полуостров и бронирование мест размещения в крае в период новогодних праздников.По информации пресс-службы, в 2020 году в Камчатском крае многое было сделано в области развития туристической отрасли: создан ряд новых объектов туристической инфраструктуры, стартовала реализация проекта курорта "Три вулкана", были обустроены места отдыха – скверы, парки, установлена туристская навигация и многое другое. Продолжают работать отели и хостелы. В период пандемии обслуживание гостей проходит с соблюдением всех мер безопасности и контроля, в частности, учреждением направляются уведомления в Роспотребнадзор. Всего за 9 месяцев 2020 года обслужено более 47 тысяч человек.В настоящее время все ограничения в сфере туризма, введенные в Камчатском крае весной-летом 2020 года, отменены, стартовал активный зимний сезон.
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владимир солодов, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), камчатский край

Власти Камчатки и Ростуризм разработают план развития туробъектов региона

02:47 18.12.2020 (обновлено: 14:58 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр ПирагисЛюди на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка
Люди на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 дек – РИА Новости. Правительство Камчатского края совместно с Ростуризмом разработают мастер-план по развитию основных туристических точек на полуострове, заявил губернатор края Владимир Солодов, комментируя итоги пресс-конференции президента России Владимира Путина.
В ходе ежегодной пресс-конференции глава государства подчеркнул важность развития внутреннего туризма в стране, отметив необходимость развития инфраструктуры в регионах. Путин также анонсировал создание "отдельного федерального органа исполнительной власти, который станет курировать вопрос развития внутреннего туризма".
"У нас уже есть конкретные договоренности с Ростуризмом по совместной разработке в 2021 году мастер-плана развития основных туристических точек на Камчатке, чтобы затем их включить в нацпроект развития туризма и получить поддержку по совершенствованию инфраструктуры или обустройству наиболее интересных, перспективных, но пока не очень комфортных мест пребывания у нас на природе, которые и привлекают туристов со всей России, а после открытия границ, уверен, и со всего мира", - приводит пресс-служба правительства Камчатского края слова Солодова.
Глава региона отметил, что для Камчатки туризм является приоритетом в стратегическом развитии региона. Он также заявил о повышенном спросе на авиабилеты на полуостров и бронирование мест размещения в крае в период новогодних праздников.
По информации пресс-службы, в 2020 году в Камчатском крае многое было сделано в области развития туристической отрасли: создан ряд новых объектов туристической инфраструктуры, стартовала реализация проекта курорта "Три вулкана", были обустроены места отдыха – скверы, парки, установлена туристская навигация и многое другое. Продолжают работать отели и хостелы. В период пандемии обслуживание гостей проходит с соблюдением всех мер безопасности и контроля, в частности, учреждением направляются уведомления в Роспотребнадзор. Всего за 9 месяцев 2020 года обслужено более 47 тысяч человек.
В настоящее время все ограничения в сфере туризма, введенные в Камчатском крае весной-летом 2020 года, отменены, стартовал активный зимний сезон.
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Камчатский крайВладимир СолодовФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Камчатский край
 
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