https://ria.ru/20201218/turizm-1590231565.html

Власти Камчатки и Ростуризм разработают план развития туробъектов региона

Власти Камчатки и Ростуризм разработают план развития туробъектов региона

Правительство Камчатского края совместно с Ростуризмом разработают мастер-план по развитию основных туристических точек на полуострове, заявил губернатор края... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-18T02:47

2020-12-18T02:47

2020-12-21T14:58

камчатский край

владимир солодов

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 дек – РИА Новости. Правительство Камчатского края совместно с Ростуризмом разработают мастер-план по развитию основных туристических точек на полуострове, заявил губернатор края Владимир Солодов, комментируя итоги пресс-конференции президента России Владимира Путина.В ходе ежегодной пресс-конференции глава государства подчеркнул важность развития внутреннего туризма в стране, отметив необходимость развития инфраструктуры в регионах. Путин также анонсировал создание "отдельного федерального органа исполнительной власти, который станет курировать вопрос развития внутреннего туризма".Глава региона отметил, что для Камчатки туризм является приоритетом в стратегическом развитии региона. Он также заявил о повышенном спросе на авиабилеты на полуостров и бронирование мест размещения в крае в период новогодних праздников.По информации пресс-службы, в 2020 году в Камчатском крае многое было сделано в области развития туристической отрасли: создан ряд новых объектов туристической инфраструктуры, стартовала реализация проекта курорта "Три вулкана", были обустроены места отдыха – скверы, парки, установлена туристская навигация и многое другое. Продолжают работать отели и хостелы. В период пандемии обслуживание гостей проходит с соблюдением всех мер безопасности и контроля, в частности, учреждением направляются уведомления в Роспотребнадзор. Всего за 9 месяцев 2020 года обслужено более 47 тысяч человек.В настоящее время все ограничения в сфере туризма, введенные в Камчатском крае весной-летом 2020 года, отменены, стартовал активный зимний сезон.

https://ria.ru/20201202/gonka-1587317652.html

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир солодов, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), камчатский край