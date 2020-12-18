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На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"
На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"
Тропический циклон "Яса", обрушившийся на Фиджи, унес жизни не менее двух человек, сообщает местная телерадиокомпания FBC со ссылкой на премьер-министра... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T08:18
2020-12-18T08:18
фиджи
в мире
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Тропический циклон "Яса", обрушившийся на Фиджи, унес жизни не менее двух человек, сообщает местная телерадиокомпания FBC со ссылкой на премьер-министра островного государства в Океании Фрэнка Мбаинимараму.Одной из жертв стихии стал новорожденный, на острове Вануа-Леву фермер погиб при обрушении своего дома.Премьер предупредил, что число погибших может увеличиться. По его оценке, ущерб от урагана составляет сотни миллионов долларов.Ранее сообщалось, что циклон, приближаясь к Фиджи, достиг самой опасной пятой категории. Власти объявили о бедственной ситуации на всей территории страны.
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фиджи, в мире

На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"

08:18 18.12.2020
 
© Flickr / john.trifЗакат на одном из остовов Фиджи
Закат на одном из остовов Фиджи - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Flickr / john.trif
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Тропический циклон "Яса", обрушившийся на Фиджи, унес жизни не менее двух человек, сообщает местная телерадиокомпания FBC со ссылкой на премьер-министра островного государства в Океании Фрэнка Мбаинимараму.
Одной из жертв стихии стал новорожденный, на острове Вануа-Леву фермер погиб при обрушении своего дома.
Премьер предупредил, что число погибших может увеличиться. По его оценке, ущерб от урагана составляет сотни миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что циклон, приближаясь к Фиджи, достиг самой опасной пятой категории. Власти объявили о бедственной ситуации на всей территории страны.
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