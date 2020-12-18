https://ria.ru/20201218/tsiklon-1589833254.html

На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"

На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"

Тропический циклон "Яса", обрушившийся на Фиджи, унес жизни не менее двух человек, сообщает местная телерадиокомпания FBC со ссылкой на премьер-министра... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T08:18

2020-12-18T08:18

2020-12-18T08:18

фиджи

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/95304/47/953044775_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_b7eb49a765406f2e80433037b64c3754.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Тропический циклон "Яса", обрушившийся на Фиджи, унес жизни не менее двух человек, сообщает местная телерадиокомпания FBC со ссылкой на премьер-министра островного государства в Океании Фрэнка Мбаинимараму.Одной из жертв стихии стал новорожденный, на острове Вануа-Леву фермер погиб при обрушении своего дома.Премьер предупредил, что число погибших может увеличиться. По его оценке, ущерб от урагана составляет сотни миллионов долларов.Ранее сообщалось, что циклон, приближаясь к Фиджи, достиг самой опасной пятой категории. Власти объявили о бедственной ситуации на всей территории страны.

https://ria.ru/20201215/tsiklon-1589270673.html

фиджи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фиджи, в мире