https://ria.ru/20201218/tsiklon-1589833254.html
На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"
На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"
Тропический циклон "Яса", обрушившийся на Фиджи, унес жизни не менее двух человек, сообщает местная телерадиокомпания FBC со ссылкой на премьер-министра... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T08:18
2020-12-18T08:18
2020-12-18T08:18
фиджи
в мире
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Тропический циклон "Яса", обрушившийся на Фиджи, унес жизни не менее двух человек, сообщает местная телерадиокомпания FBC со ссылкой на премьер-министра островного государства в Океании Фрэнка Мбаинимараму.Одной из жертв стихии стал новорожденный, на острове Вануа-Леву фермер погиб при обрушении своего дома.Премьер предупредил, что число погибших может увеличиться. По его оценке, ущерб от урагана составляет сотни миллионов долларов.Ранее сообщалось, что циклон, приближаясь к Фиджи, достиг самой опасной пятой категории. Власти объявили о бедственной ситуации на всей территории страны.
https://ria.ru/20201215/tsiklon-1589270673.html
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фиджи, в мире
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
Тропический циклон "Яса", обрушившийся на Фиджи
, унес жизни не менее двух человек, сообщает местная телерадиокомпания FBC
со ссылкой на премьер-министра островного государства в Океании Фрэнка Мбаинимараму.
Одной из жертв стихии стал новорожденный, на острове Вануа-Леву фермер погиб при обрушении своего дома.
Премьер предупредил, что число погибших может увеличиться. По его оценке, ущерб от урагана составляет сотни миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что циклон, приближаясь к Фиджи, достиг самой опасной пятой категории. Власти объявили о бедственной ситуации на всей территории страны.