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Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20201218/tatarstan-1589943981.html
В Татарстане восстановят права более 300 обманутых дольщиков
В Татарстане восстановят права более 300 обманутых дольщиков
РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T17:23
2020-12-18T17:52
республика татарстан
рустам минниханов
казань
общество
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+сайтКАЗАНЬ, 18 дек - РИА Новости. Права более 300 обманутых дольщиков фирмы "Свей" восстановят в Казани за счёт региональной программы, они получат новые квартиры, сообщили в Фонде поддержки обманутых дольщиков Татарстана."Президент Татарстана Рустам Минниханов принял решение о восстановлении прав более 300 дольщиков в Казани домов №3 и №6 ЖК "Золотая середина" ООО "Фирма "Свей", чьи квартиры продавались застройщиком по поддельным разрешениям на строительство и не предусмотрены действующей документацией", - говорится в сообщении.Ранее предполагалось восстановить права обманутых участников долевого строительства комбинированным способом: завершением строительства и выплатой компенсаций дольщикам "лишних" этажей. Однако осуществить выплату компенсации в рамках федеральной программы не представляется возможным в связи с заключением застройщиком договоров на квартиры, не предусмотренные разрешениями на строительство.В фонде отметили: несмотря на то, что права дольщиков на федеральном уровне восстановить невозможно, руководство Татарстана приняло решение восстановить их права в рамках региональной программы. Региональная программа включает несколько механизмов восстановления прав дольщиков, в случае с ЖК "Золотая середина" это строительство республиканским фондом компенсационных домов для обманутых дольщиков. Квартиры будут равнозначны по площади тем, что дольщики покупали много лет назад. Рыночная стоимость квартир будет значительно больше суммы денежных средств, изначально вложенных дольщиками.В ближайшее время республиканский фонд поддержки обманутых дольщиков приступит к формированию реестра дольщиков, которые смогут претендовать на получение квартир в компенсационных домах. В результате обманутые дольщики проблемных домов ЖК "Золотая Середина" гарантированно получат квартиры в новых домах.Ранее сообщалось, что Татарстан планирует сдать в 2021 году восемь домов, тем самым проблема обманутых дольщиков в республике будет полностью решена. Фонд поддержки дольщиков Татарстана является некоммерческой организацией, призванной помочь пострадавшим дольщикам республики, создан в 2018 году. В 2019 году при содействии фонда были сданы 10 проблемных домов для 1,1 тысячи дольщиков. В текущем году планируется сдать семь домов обманутых дольщиков.
https://ria.ru/20201125/tatarstan-1586297373.html
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рустам минниханов, казань, общество

В Татарстане восстановят права более 300 обманутых дольщиков

17:23 18.12.2020 (обновлено: 17:52 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСтроительство жилых домов
Строительство жилых домов - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КАЗАНЬ, 18 дек - РИА Новости. Права более 300 обманутых дольщиков фирмы "Свей" восстановят в Казани за счёт региональной программы, они получат новые квартиры, сообщили в Фонде поддержки обманутых дольщиков Татарстана.
"Президент Татарстана Рустам Минниханов принял решение о восстановлении прав более 300 дольщиков в Казани домов №3 и №6 ЖК "Золотая середина" ООО "Фирма "Свей", чьи квартиры продавались застройщиком по поддельным разрешениям на строительство и не предусмотрены действующей документацией", - говорится в сообщении.
Ранее предполагалось восстановить права обманутых участников долевого строительства комбинированным способом: завершением строительства и выплатой компенсаций дольщикам "лишних" этажей. Однако осуществить выплату компенсации в рамках федеральной программы не представляется возможным в связи с заключением застройщиком договоров на квартиры, не предусмотренные разрешениями на строительство.
В фонде отметили: несмотря на то, что права дольщиков на федеральном уровне восстановить невозможно, руководство Татарстана приняло решение восстановить их права в рамках региональной программы. Региональная программа включает несколько механизмов восстановления прав дольщиков, в случае с ЖК "Золотая середина" это строительство республиканским фондом компенсационных домов для обманутых дольщиков. Квартиры будут равнозначны по площади тем, что дольщики покупали много лет назад. Рыночная стоимость квартир будет значительно больше суммы денежных средств, изначально вложенных дольщиками.
Строительство жилого дома - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 16:59Республика Татарстан
В Татарстане проблему обманутых дольщиков полностью решат в 2021 году
В ближайшее время республиканский фонд поддержки обманутых дольщиков приступит к формированию реестра дольщиков, которые смогут претендовать на получение квартир в компенсационных домах. В результате обманутые дольщики проблемных домов ЖК "Золотая Середина" гарантированно получат квартиры в новых домах.
Ранее сообщалось, что Татарстан планирует сдать в 2021 году восемь домов, тем самым проблема обманутых дольщиков в республике будет полностью решена. Фонд поддержки дольщиков Татарстана является некоммерческой организацией, призванной помочь пострадавшим дольщикам республики, создан в 2018 году. В 2019 году при содействии фонда были сданы 10 проблемных домов для 1,1 тысячи дольщиков. В текущем году планируется сдать семь домов обманутых дольщиков.

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Республика ТатарстанРустам МиннихановКазаньОбщество
 
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