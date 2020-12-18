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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201218/sotrudnichestvo-1589869296.html
Китайско-российские отношения стабильно развиваются на фоне пандемии
Китайско-российские отношения стабильно развиваются на фоне пандемии
Китайско-российское взаимодействие выдержало испытание пандемией COVID-19 и продолжило стабильное развитие в 2020 году. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T12:20
2020-12-18T12:20
россия-китай: главное
коронавирус covid-19
китай
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МОСКВА, 18 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайско-российское взаимодействие выдержало испытание пандемией COVID-19 и продолжило стабильное развитие в 2020 году.В уходящем году главы двух государств четыре раза проводили телефонные переговоры, обменялись мнениями по борьбе с эпидемией, международному порядку и другим проблемам, представляющим взаимный интерес, а также достигли консенсуса в вопросах безопасности и развития. В срок состоялась регулярная встреча глав правительств Китая и России, на которой главное внимание было уделено углублению двустороннего взаимодействия и был подписан ряд документов о сотрудничестве. Состоялись заседания Китайско-российской комиссии по гуманитарному сотрудничеству и ее подкомиссий в области культуры и медиа.Под натиском пандемии COVID-19 Китай и Россия поддерживают и помогают друг другу. Все механизмы диалога и сотрудничества эффективно функционируют, в полной мере воплощая высокий уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем в новую эпоху.В условиях серьезного спада в мировой экономике, а также падения объемов мировой торговли и инвестиций темпы сотрудничества между двумя странами практически не замедлились. За 11 месяцев текущего года товарооборот торговли между КНР и Россией составил 97 миллиардов 389 миллионов долларов. Во многих областях был достигнут значительный прогресс, повышается интенсивность торговли, бурно развиваются новые форматы бизнеса, включая трансграничную электронную коммерцию. Последовательно развиваются крупные стратегические проекты, в том числе в сфере энергетики, и межрегионального взаимодействия, в полной мере продемонстрировав высокий уровень взаимодополняемости и огромный потенциал двустороннего сотрудничества.В рамках Годов научно-технического и инновационного сотрудничества планируется реализовать более тысячи проектов, что свидетельствует об огромном потенциале двустороннего сотрудничества в области научно-технических инноваций и даст стимул продвижению практического сотрудничества между двумя странами.В гуманитарной области в 2020 году Китай и Россия объединили усилия для борьбы с эпидемией и укрепили сотрудничество в области общественного здравоохранения, включая разработку медикаментов и вакцин от COVID-19. Стороны также активизировали сотрудничество в сфере образования в цифровом формате.На международной арене Китай и Россия совместными усилиями поддерживают международный порядок, стержнем которого является ООН, отстаивают мультилатерализм и свободную торговлю, поддерживают международное противоэпидемическое сотрудничество. В нынешней ситуации стабильные китайско-российские отношения имеют чрезвычайно важное значение для сохранения мира и безопасности в регионе и во всем мире.В будущем Китай и Россия готовы придать новый импульс устойчивому и здоровому развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего взаимодействия и стратегического партнерства в новую эпоху, а также внести новый вклад в сохранение региональной стабильности и развития.
https://ria.ru/20201216/tsentr-1589510049.html
https://ria.ru/20201217/kitay-1589751680.html
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коронавирус covid-19, китай

Китайско-российские отношения стабильно развиваются на фоне пандемии

12:20 18.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума "Один пояс, один путь"
14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайско-российское взаимодействие выдержало испытание пандемией COVID-19 и продолжило стабильное развитие в 2020 году.
В уходящем году главы двух государств четыре раза проводили телефонные переговоры, обменялись мнениями по борьбе с эпидемией, международному порядку и другим проблемам, представляющим взаимный интерес, а также достигли консенсуса в вопросах безопасности и развития. В срок состоялась регулярная встреча глав правительств Китая и России, на которой главное внимание было уделено углублению двустороннего взаимодействия и был подписан ряд документов о сотрудничестве. Состоялись заседания Китайско-российской комиссии по гуманитарному сотрудничеству и ее подкомиссий в области культуры и медиа.
В здании Московской школы управления Сколково в Одинцовском районе - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
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Россия и Китай запускают совместный Центр евразийских исследований
Под натиском пандемии COVID-19 Китай и Россия поддерживают и помогают друг другу. Все механизмы диалога и сотрудничества эффективно функционируют, в полной мере воплощая высокий уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем в новую эпоху.
В условиях серьезного спада в мировой экономике, а также падения объемов мировой торговли и инвестиций темпы сотрудничества между двумя странами практически не замедлились. За 11 месяцев текущего года товарооборот торговли между КНР и Россией составил 97 миллиардов 389 миллионов долларов. Во многих областях был достигнут значительный прогресс, повышается интенсивность торговли, бурно развиваются новые форматы бизнеса, включая трансграничную электронную коммерцию. Последовательно развиваются крупные стратегические проекты, в том числе в сфере энергетики, и межрегионального взаимодействия, в полной мере продемонстрировав высокий уровень взаимодополняемости и огромный потенциал двустороннего сотрудничества.
В рамках Годов научно-технического и инновационного сотрудничества планируется реализовать более тысячи проектов, что свидетельствует об огромном потенциале двустороннего сотрудничества в области научно-технических инноваций и даст стимул продвижению практического сотрудничества между двумя странами.
В гуманитарной области в 2020 году Китай и Россия объединили усилия для борьбы с эпидемией и укрепили сотрудничество в области общественного здравоохранения, включая разработку медикаментов и вакцин от COVID-19. Стороны также активизировали сотрудничество в сфере образования в цифровом формате.
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Вчера, 17:14Россия-Китай: Главное
Китай-2020: больше, чем коронавирус (10 событий года)
На международной арене Китай и Россия совместными усилиями поддерживают международный порядок, стержнем которого является ООН, отстаивают мультилатерализм и свободную торговлю, поддерживают международное противоэпидемическое сотрудничество. В нынешней ситуации стабильные китайско-российские отношения имеют чрезвычайно важное значение для сохранения мира и безопасности в регионе и во всем мире.
В будущем Китай и Россия готовы придать новый импульс устойчивому и здоровому развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего взаимодействия и стратегического партнерства в новую эпоху, а также внести новый вклад в сохранение региональной стабильности и развития.
 
Россия-Китай: ГлавноеКоронавирус COVID-19Китай
 
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