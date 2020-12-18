https://ria.ru/20201218/sotrudnichestvo-1589869296.html

Китайско-российские отношения стабильно развиваются на фоне пандемии

Китайско-российские отношения стабильно развиваются на фоне пандемии

Китайско-российское взаимодействие выдержало испытание пандемией COVID-19 и продолжило стабильное развитие в 2020 году. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T12:20

2020-12-18T12:20

2020-12-18T12:20

россия-китай: главное

коронавирус covid-19

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/149425/45/1494254566_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_393c676ca3446dd6d65dd0472472c86a.jpg

МОСКВА, 18 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайско-российское взаимодействие выдержало испытание пандемией COVID-19 и продолжило стабильное развитие в 2020 году.В уходящем году главы двух государств четыре раза проводили телефонные переговоры, обменялись мнениями по борьбе с эпидемией, международному порядку и другим проблемам, представляющим взаимный интерес, а также достигли консенсуса в вопросах безопасности и развития. В срок состоялась регулярная встреча глав правительств Китая и России, на которой главное внимание было уделено углублению двустороннего взаимодействия и был подписан ряд документов о сотрудничестве. Состоялись заседания Китайско-российской комиссии по гуманитарному сотрудничеству и ее подкомиссий в области культуры и медиа.Под натиском пандемии COVID-19 Китай и Россия поддерживают и помогают друг другу. Все механизмы диалога и сотрудничества эффективно функционируют, в полной мере воплощая высокий уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем в новую эпоху.В условиях серьезного спада в мировой экономике, а также падения объемов мировой торговли и инвестиций темпы сотрудничества между двумя странами практически не замедлились. За 11 месяцев текущего года товарооборот торговли между КНР и Россией составил 97 миллиардов 389 миллионов долларов. Во многих областях был достигнут значительный прогресс, повышается интенсивность торговли, бурно развиваются новые форматы бизнеса, включая трансграничную электронную коммерцию. Последовательно развиваются крупные стратегические проекты, в том числе в сфере энергетики, и межрегионального взаимодействия, в полной мере продемонстрировав высокий уровень взаимодополняемости и огромный потенциал двустороннего сотрудничества.В рамках Годов научно-технического и инновационного сотрудничества планируется реализовать более тысячи проектов, что свидетельствует об огромном потенциале двустороннего сотрудничества в области научно-технических инноваций и даст стимул продвижению практического сотрудничества между двумя странами.В гуманитарной области в 2020 году Китай и Россия объединили усилия для борьбы с эпидемией и укрепили сотрудничество в области общественного здравоохранения, включая разработку медикаментов и вакцин от COVID-19. Стороны также активизировали сотрудничество в сфере образования в цифровом формате.На международной арене Китай и Россия совместными усилиями поддерживают международный порядок, стержнем которого является ООН, отстаивают мультилатерализм и свободную торговлю, поддерживают международное противоэпидемическое сотрудничество. В нынешней ситуации стабильные китайско-российские отношения имеют чрезвычайно важное значение для сохранения мира и безопасности в регионе и во всем мире.В будущем Китай и Россия готовы придать новый импульс устойчивому и здоровому развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего взаимодействия и стратегического партнерства в новую эпоху, а также внести новый вклад в сохранение региональной стабильности и развития.

https://ria.ru/20201216/tsentr-1589510049.html

https://ria.ru/20201217/kitay-1589751680.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, китай