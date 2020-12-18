https://ria.ru/20201218/selkhozproduktsiya-1589950093.html

МИД прокомментировал ограничения на сельхозпродукцию из Азербайджана

МИД прокомментировал ограничения на сельхозпродукцию из Азербайджана

Ограничения на поставки сельхозпродукции из Азербайджана не имеют политической подоплеки, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T17:54

2020-12-18T17:54

2020-12-18T18:06

мария захарова

евразийский экономический союз

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

турция

армения

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

азербайджан

в мире

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Ограничения на поставки сельхозпродукции из Азербайджана не имеют политической подоплеки, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.Россельхознадзор с 10 декабря запрещает ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана. Введение ограничений связано с продолжением поставок азербайджанской продукции с вредителями: южноамериканской томатной молью и восточной плодожоркой."Какой-либо политической подоплеки здесь нет. Россельхознадзором периодически вводятся запреты на импорт сельхозпродукции из различных стран. Это является стандартной фитосанитарной процедурой, которая нацелена на предотвращение распространения на территории России и государств-членов ЕАЭС карантинных объектов, способных нанести существенный урон сельскому хозяйству и создать риски для продовольственной безопасности", - отметила Захарова.По словам Захаровой, по итогам проведенных азербайджанской стороной мероприятий пяти предприятиям Азербайджана уже разрешен ввоз сельхозпродукции в Россию. Под гарантии Агентства сохранены поставки из тех районов, в которых ранее не выявлялись карантинные объекты, подпадающие под действующие в ЕАЭС ограничения. "Работа продолжается", - добавила она.Захарова отметила, что аналогичные запреты недавно затронули и некоторые другие страны региона, в частности, Армению и Турцию. В армянских томатах был выявлен вирус мозаики пепино, в турецких - помимо упомянутых, еще целый ряд возбудителей сельхозболезней."В русле усиления контроля за поставляемыми в Россию овощами действенной мерой является налаживание сотрудничества по линии научных институтов, как это сделано нами вместе с армянской стороной. Цель – обсуждение применяемых методик выявления заражающих растения вирусов и выработки позиции в отношении наиболее эффективных способов их обнаружения", - заключила она.

https://radiosputnik.ria.ru/20201215/tomaty-1589396373.html

https://ria.ru/20201212/belorussiya-1588882990.html

турция

армения

россия

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, евразийский экономический союз, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), турция, армения, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), азербайджан, в мире