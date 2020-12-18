МИД прокомментировал ограничения на сельхозпродукцию из Азербайджана
17:54 18.12.2020 (обновлено: 18:06 18.12.2020)
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Ограничения на поставки сельхозпродукции из Азербайджана не имеют политической подоплеки, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.
Россельхознадзор с 10 декабря запрещает ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана. Введение ограничений связано с продолжением поставок азербайджанской продукции с вредителями: южноамериканской томатной молью и восточной плодожоркой.
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"Какой-либо политической подоплеки здесь нет. Россельхознадзором периодически вводятся запреты на импорт сельхозпродукции из различных стран. Это является стандартной фитосанитарной процедурой, которая нацелена на предотвращение распространения на территории России и государств-членов ЕАЭС карантинных объектов, способных нанести существенный урон сельскому хозяйству и создать риски для продовольственной безопасности", - отметила Захарова.
"Что касается конкретного случая о введении с 10 декабря с.г. ограничений на импорт в Россию помидоров и яблок азербайджанского происхождения, то данная тема давно поднималась российской стороной в контактах с азербайджанскими партнерами", - уточнила Захарова. Она отметила, что Россельхознадзор неоднократно информировал Агентство пищевой безопасности Азербайджана о систематических случаях выявления южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки в поставляемой из республики продукции.
По словам Захаровой, по итогам проведенных азербайджанской стороной мероприятий пяти предприятиям Азербайджана уже разрешен ввоз сельхозпродукции в Россию. Под гарантии Агентства сохранены поставки из тех районов, в которых ранее не выявлялись карантинные объекты, подпадающие под действующие в ЕАЭС ограничения. "Работа продолжается", - добавила она.
"В русле усиления контроля за поставляемыми в Россию овощами действенной мерой является налаживание сотрудничества по линии научных институтов, как это сделано нами вместе с армянской стороной. Цель – обсуждение применяемых методик выявления заражающих растения вирусов и выработки позиции в отношении наиболее эффективных способов их обнаружения", - заключила она.