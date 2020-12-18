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В Крыму назвали продление антироссийских санкций ЕС "никчемной акцией"
В Крыму назвали продление антироссийских санкций ЕС "никчемной акцией"
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал продление... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T07:43
2020-12-18T07:43
россия
санкции
совет евросоюза
евросоюз
симферополь
республика крым
севастополь
оон
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал продление Евросоюзом антироссийских санкций "бессмысленной никчемной акцией": ограничения продлевают, но из-за того, что они не соответствуют экономическим интересам, не соблюдают.Совет Евросоюза официально продлил до 31 июля 2021 года действие экономических санкций против "отдельных секторов российской экономики", введенных из-за ситуации на Украине.По его словам, Крым продление санкции никак не затронет."Тот уровень взаимодействия, на котором мы находимся, таков, что хуже уже быть не может - и все приспособились", - подчеркнул Молохов.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия, санкции, совет евросоюза, евросоюз, симферополь, республика крым, севастополь, оон, украина, общество, политика

В Крыму назвали продление антироссийских санкций ЕС "никчемной акцией"

07:43 18.12.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал продление Евросоюзом антироссийских санкций "бессмысленной никчемной акцией": ограничения продлевают, но из-за того, что они не соответствуют экономическим интересам, не соблюдают.
Совет Евросоюза официально продлил до 31 июля 2021 года действие экономических санкций против "отдельных секторов российской экономики", введенных из-за ситуации на Украине.
"Очередное продление санкций не заслуживает внимания. Санкции продлевают, но не соблюдают, так как они не соответствуют экономическим интересам. В этом вся Европа. Эта бессмысленная никчемная акция и в глубине души европейские политики это прекрасно понимают", - сказал РИА Новости Молохов.
По его словам, Крым продление санкции никак не затронет.
"Тот уровень взаимодействия, на котором мы находимся, таков, что хуже уже быть не может - и все приспособились", - подчеркнул Молохов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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