https://ria.ru/20201218/sanktsii-1589830537.html

В Крыму назвали продление антироссийских санкций ЕС "никчемной акцией"

В Крыму назвали продление антироссийских санкций ЕС "никчемной акцией"

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал продление... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T07:43

2020-12-18T07:43

2020-12-18T07:43

россия

санкции

совет евросоюза

евросоюз

симферополь

республика крым

севастополь

оон

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал продление Евросоюзом антироссийских санкций "бессмысленной никчемной акцией": ограничения продлевают, но из-за того, что они не соответствуют экономическим интересам, не соблюдают.Совет Евросоюза официально продлил до 31 июля 2021 года действие экономических санкций против "отдельных секторов российской экономики", введенных из-за ситуации на Украине.По его словам, Крым продление санкции никак не затронет."Тот уровень взаимодействия, на котором мы находимся, таков, что хуже уже быть не может - и все приспособились", - подчеркнул Молохов.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201217/krym-1589773535.html

россия

симферополь

республика крым

севастополь

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, санкции, совет евросоюза, евросоюз, симферополь, республика крым, севастополь, оон, украина, общество, политика