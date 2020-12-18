https://ria.ru/20201218/rogozin-1589836177.html

Рогозин назвал сроки первого в 2021 году пуска с Восточного

Рогозин назвал сроки первого в 2021 году пуска с Восточного

Первый в 2021 году пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный планируется в феврале, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T09:05

2020-12-18T09:05

2020-12-18T09:08

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oneweb

восточный (космодром)

космос - риа наука

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роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Первый в 2021 году пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный планируется в феврале, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.Ранее источник агентства в ракетно-космической отрасли рассказал, что первый в 2021 году пуск "Союза-2" с Восточного намечается на 25 февраля, на орбиту должны быть выведены 36 британских спутников связи OneWeb."В одном из рабочих помещений технического комплекса космодрома Восточный идёт подготовка разгонного блока "Фрегат" к февральскому 2021 года пуску", - написал Рогозин на своей странице в Twitter.С 2016 года с Восточного состоялось пять пусков ракет "Союз-2", в том числе один аварийный. Очередной пуск намечается на 18 декабря с 36 аппаратами OneWeb.

https://ria.ru/20201215/angara-1589268508.html

https://ria.ru/20201216/rogozin-1589427665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

oneweb, восточный (космодром), космос - риа наука, союз, роскосмос, дмитрий рогозин