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Наука
https://ria.ru/20201218/rogozin-1589836177.html
Рогозин назвал сроки первого в 2021 году пуска с Восточного
Рогозин назвал сроки первого в 2021 году пуска с Восточного
Первый в 2021 году пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный планируется в феврале, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T09:05
2020-12-18T09:08
наука
oneweb
восточный (космодром)
космос - риа наука
союз
роскосмос
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Первый в 2021 году пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный планируется в феврале, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.Ранее источник агентства в ракетно-космической отрасли рассказал, что первый в 2021 году пуск "Союза-2" с Восточного намечается на 25 февраля, на орбиту должны быть выведены 36 британских спутников связи OneWeb."В одном из рабочих помещений технического комплекса космодрома Восточный идёт подготовка разгонного блока "Фрегат" к февральскому 2021 года пуску", - написал Рогозин на своей странице в Twitter.С 2016 года с Восточного состоялось пять пусков ракет "Союз-2", в том числе один аварийный. Очередной пуск намечается на 18 декабря с 36 аппаратами OneWeb.
https://ria.ru/20201215/angara-1589268508.html
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oneweb, восточный (космодром), космос - риа наука, союз, роскосмос, дмитрий рогозин

Рогозин назвал сроки первого в 2021 году пуска с Восточного

09:05 18.12.2020 (обновлено: 09:08 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСпецтехника на строительной площадке стартового стола КРК "Ангара" космодрома Восточный
Спецтехника на строительной площадке стартового стола КРК Ангара космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Первый в 2021 году пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный планируется в феврале, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Ранее источник агентства в ракетно-космической отрасли рассказал, что первый в 2021 году пуск "Союза-2" с Восточного намечается на 25 февраля, на орбиту должны быть выведены 36 британских спутников связи OneWeb.
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"В одном из рабочих помещений технического комплекса космодрома Восточный идёт подготовка разгонного блока "Фрегат" к февральскому 2021 года пуску", - написал Рогозин на своей странице в Twitter.
С 2016 года с Восточного состоялось пять пусков ракет "Союз-2", в том числе один аварийный. Очередной пуск намечается на 18 декабря с 36 аппаратами OneWeb.
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НаукаOneWebВосточный (космодром)Космос - РИА НаукаСоюзРоскосмосДмитрий Рогозин
 
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