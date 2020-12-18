Рогозин назвал сроки первого в 2021 году пуска с Восточного
09:05 18.12.2020 (обновлено: 09:08 18.12.2020)
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСпецтехника на строительной площадке стартового стола КРК "Ангара" космодрома Восточный
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Первый в 2021 году пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный планируется в феврале, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Ранее источник агентства в ракетно-космической отрасли рассказал, что первый в 2021 году пуск "Союза-2" с Восточного намечается на 25 февраля, на орбиту должны быть выведены 36 британских спутников связи OneWeb.
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"В одном из рабочих помещений технического комплекса космодрома Восточный идёт подготовка разгонного блока "Фрегат" к февральскому 2021 года пуску", - написал Рогозин на своей странице в Twitter.
В одном из рабочих помещений Технического комплекса космодрома #Восточный идёт подготовка разгонного блока "Фрегат" к февральскому 2021 года пуску. pic.twitter.com/biOEwI16cF— РОГОЗИН (@Rogozin) December 18, 2020
С 2016 года с Восточного состоялось пять пусков ракет "Союз-2", в том числе один аварийный. Очередной пуск намечается на 18 декабря с 36 аппаратами OneWeb.
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