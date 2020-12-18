https://ria.ru/20201218/pshenitsa-1589836696.html

СМИ: российские компании сообщили о сложностях при экспорте пшеницы

СМИ: российские компании сообщили о сложностях при экспорте пшеницы

Сложности с отправкой пшеницы по текущим контрактам начались в России на фоне объявленных квоты и пошлины на экспорт зерна, которые должны вступить в силу 15... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T09:10

2020-12-18T09:10

2020-12-18T09:10

цены на нефть

прибалтика

федеральная таможенная служба (фтс россии)

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Сложности с отправкой пшеницы по текущим контрактам начались в России на фоне объявленных квоты и пошлины на экспорт зерна, которые должны вступить в силу 15 февраля 2021 года, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.По данным издания, о начавшихся сложностях с экспортом российской пшеницы рассказали три источника на рынке. Собеседник газеты в крупной компании-экспортере рассказал, что таможенная служба внезапно начала задерживать грузы для досмотра на срок до десяти дней. Другой источник издания говорит, что в последние дни начались сложности со стороны таможни при оформлении зерна на отправку по железной дороге в сторону портов Прибалтики, а также существенно ухудшилась ситуация с приемом к перевозке зерна в сторону южных портов.Директор аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов подтверждает, что случаи с задержкой отправлений есть, таможня затягивает оформление документов и проверки груза, нервозность среди трейдеров высокая, пишет газета. Гендиректор института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько знает, что у таможни возникают вопросы к весу партий пшеницы. "Теоретически это может привести к необходимости разгружать суда, повторному взвешиванию", - предупреждает источник издания.По словам Рылько, сложности с вагонами могут быть связаны с общей высокой нагрузкой на железную дорогу. Сизов также отметил, что при выполнении экспортных контрактов счет идет на дни, а простой не только повышает риски срыва сроков, но и вынуждает переплачивать за стоимость фрахта, отмечает газета. В ФТС изданию заявили, что информация о наличии проблемных вопросов в отношении указанной категории товаров не поступала.Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания в стране, подчеркнув, что "пандемия здесь ни при чем". Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макарон и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.После этого правительство объявило комплекс мер по стабилизации цен. В частности, установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в период с 15 февраля по 30 июня 2021 года в 17,5 миллиона тонн. Квота будет распределяться между экспортерами по историческому принципу - на основании объемов их поставок в первую половину сезона, с 1 июля по 31 декабря 2020 года. На тот же срок, с 15 февраля по 30 июня, введена пошлина на экспорт зерна. В рамках квоты пошлина для пшеницы составит 25 евро за тонну, для других культур она будет нулевой. Однако после выборки квоты ставка пошлины для пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы составит 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну.

https://ria.ru/20201215/pshenitsa-1589268065.html

прибалтика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, прибалтика, федеральная таможенная служба (фтс россии), владимир путин, экономика