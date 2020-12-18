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СМИ назвали приложения, которые будут предустановлены на гаджеты в России
СМИ назвали приложения, которые будут предустановлены на гаджеты в России
Приложение, объединяющее сайты с бесплатным доступом, войдет в перечень отечественных программных продуктов, которые будут предустановлены на смартфоны,... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T09:36
2020-12-18T09:36
одноклассники
билайн
газпром-медиа холдинг
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
владимир путин
технологии
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Приложение, объединяющее сайты с бесплатным доступом, войдет в перечень отечественных программных продуктов, которые будут предустановлены на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, пишет газета "Известия" со ссылкой на предварительный список.По данным издания, всего в список предустанавливаемого российского ПО на гаджеты войдет не более 27 приложений, в числе которых агрегатор, объединяющий сайты с бесплатным доступом. Как пишет газета, в перечень уже вошли "Яндекс.Браузер", поисковая система "Яндекс", "Яндекс.Карты", "Яндекс.Диск", "Почта Mail.ru", ICQ, голосовой ассистент "Маруся", "Новости Mail.ru", "OK Live" (пользовательское видео), "ВКонтакте", "Одноклассники", "МойОфис Документы" (для мобильных устройств), "МойОфис Стандартный. Домашняя версия" (для десктопа), Kaspersky Internet Security, Mir Pay (приложение платежной системы "Мир") и "Госуслуги".Также в списке появится агрегатор ресурсов "Доступного интернета". Кроме того, в перечень попадет до десяти приложений телеканалов и онлайн-кинотеатров из реестра аудиовизуальных сервисов (АВС) Роскомнадзора, пишет издание. "В перечень Роскомнадзора попали ivi, Megogo, more.tv, Movix, Okko, Premier, SPB TV Россия, Start, Wink, "Амедиатека", "Билайн ТВ", "Кино1ТВ", "Кинопоиск", "Матч ТВ", "Мегафон ТВ", МТС ТВ, "НТВ Плюс", Первый канал, "Смотрим", "Триколор Кино и ТВ онлайн". Сейчас компании подают заявки", - пишет издание.В пресс-службах "Газпром-Медиа Холдинга", "Вымпелкома" (бренд "Билайн"), "Триколора", "Ростелекома", "Мегафона" и "НТВ Плюс" газете сообщили, что подали заявки о включении в перечень своих приложений, соответственно, видеосервисов Premier, "Билайн ТВ", "Триколор Кино и ТВ онлайн", Wink, "Мегафон ТВ" и "НТВ Плюс". В more.tv воздержались от комментариев. Остальные компании не ответили на запросы издания.Результаты отбора АВС пока неизвестны и четкие сроки непонятны, рассказали газете в нескольких компаниях. В пресс-службе Роскомнадзора запрос издания переадресовали в Минцифры. Там сообщили, что предложения о включении в перечень АВС, предназначенных для предустановки, направляются на рассмотрение в президиум правкомиссии по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента.Инициатива проекта "Доступный интернет" - бесплатного доступа по всей территории страны к социально значимым отечественным интернет-сервисам - принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Минцифры с 1 апреля начало эксперимент по этому проекту. В ноябре министерство начало прием заявок на включение в перечень российского ПО, которое планируется к предустановке. Всего Минцифры получило около 100 заявлений от производителей ПО.
https://ria.ru/20201208/po-1588279140.html
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одноклассники, билайн, газпром-медиа холдинг, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), владимир путин, технологии, общество

СМИ назвали приложения, которые будут предустановлены на гаджеты в России

09:36 18.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий МельниковМужчина держит смартфон
Мужчина держит смартфон - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Приложение, объединяющее сайты с бесплатным доступом, войдет в перечень отечественных программных продуктов, которые будут предустановлены на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, пишет газета "Известия" со ссылкой на предварительный список.
По данным издания, всего в список предустанавливаемого российского ПО на гаджеты войдет не более 27 приложений, в числе которых агрегатор, объединяющий сайты с бесплатным доступом. Как пишет газета, в перечень уже вошли "Яндекс.Браузер", поисковая система "Яндекс", "Яндекс.Карты", "Яндекс.Диск", "Почта Mail.ru", ICQ, голосовой ассистент "Маруся", "Новости Mail.ru", "OK Live" (пользовательское видео), "ВКонтакте", "Одноклассники", "МойОфис Документы" (для мобильных устройств), "МойОфис Стандартный. Домашняя версия" (для десктопа), Kaspersky Internet Security, Mir Pay (приложение платежной системы "Мир") и "Госуслуги".
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Правительственная комиссия одобрила ПО для предустановки на гаджеты
Также в списке появится агрегатор ресурсов "Доступного интернета". Кроме того, в перечень попадет до десяти приложений телеканалов и онлайн-кинотеатров из реестра аудиовизуальных сервисов (АВС) Роскомнадзора, пишет издание. "В перечень Роскомнадзора попали ivi, Megogo, more.tv, Movix, Okko, Premier, SPB TV Россия, Start, Wink, "Амедиатека", "Билайн ТВ", "Кино1ТВ", "Кинопоиск", "Матч ТВ", "Мегафон ТВ", МТС ТВ, "НТВ Плюс", Первый канал, "Смотрим", "Триколор Кино и ТВ онлайн". Сейчас компании подают заявки", - пишет издание.
В пресс-службах "Газпром-Медиа Холдинга", "Вымпелкома" (бренд "Билайн"), "Триколора", "Ростелекома", "Мегафона" и "НТВ Плюс" газете сообщили, что подали заявки о включении в перечень своих приложений, соответственно, видеосервисов Premier, "Билайн ТВ", "Триколор Кино и ТВ онлайн", Wink, "Мегафон ТВ" и "НТВ Плюс". В more.tv воздержались от комментариев. Остальные компании не ответили на запросы издания.
Результаты отбора АВС пока неизвестны и четкие сроки непонятны, рассказали газете в нескольких компаниях. В пресс-службе Роскомнадзора запрос издания переадресовали в Минцифры. Там сообщили, что предложения о включении в перечень АВС, предназначенных для предустановки, направляются на рассмотрение в президиум правкомиссии по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента.
Инициатива проекта "Доступный интернет" - бесплатного доступа по всей территории страны к социально значимым отечественным интернет-сервисам - принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Минцифры с 1 апреля начало эксперимент по этому проекту. В ноябре министерство начало прием заявок на включение в перечень российского ПО, которое планируется к предустановке. Всего Минцифры получило около 100 заявлений от производителей ПО.
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