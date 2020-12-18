Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201218/moldaviya-1589841933.html
Додон призвал Санду не осуждать полицию за действия на протестах
Додон призвал Санду не осуждать полицию за действия на протестах
Действующий президент Молдавии Игорь Додон в пятницу призвал свою преемницу Майю Санду не осуждать действия правоохранителей на акциях протеста, поскольку они... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T09:55
2020-12-18T09:55
майя санду
игорь додон
молдавия
кишинев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584822267_0:16:2951:1676_1920x0_80_0_0_032ab259968132b6fd26d1b3b8d640bd.jpg
КИШИНЕВ, 18 дек – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон в пятницу призвал свою преемницу Майю Санду не осуждать действия правоохранителей на акциях протеста, поскольку они выполняют свои служебные обязанности, и отметил, что вскоре их защита может потребоваться новому лидеру.Молдавские фермеры протестуют с 6 декабря, они разместили около 200 тракторов на площади перед зданием правительства. В среду акция протеста переместилась к зданию парламента и частично заблокировали движение транспорта в центре Кишинева, в результате стычки с полицией пострадали четыре сотрудника МВД, был применен слезоточивый газ. Избранный президент Молдавии Майя Санду осудила "жесткие" действия полиции и призвала не применять агрессию в отношении протестующих."Госпожа Санду, я категорически против подобного подхода, неужели те, кто давит полицейских на тракторах, герои? Не осуждайте их, потому что через пару месяцев они должны будут защищать вас от протестующих, тогда они могут отвернуться", - заявил Додон в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.Он добавил, что сотрудники полиции отвечают за обеспечение общественного порядка и честно выполняют свою работу, поэтому их не за что осуждать.
https://ria.ru/20201217/sandu-1589703025.html
https://ria.ru/20201216/moldaviya-1589552130.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584822267_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cfd6cd9967b9dc853a5c74cb24415249.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майя санду, игорь додон, молдавия, кишинев, в мире

Додон призвал Санду не осуждать полицию за действия на протестах

09:55 18.12.2020
 
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкДействующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге после еженедельной встречи с премьером и председателем парламента
Действующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге после еженедельной встречи с премьером и председателем парламента - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Sputnik / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 18 дек – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон в пятницу призвал свою преемницу Майю Санду не осуждать действия правоохранителей на акциях протеста, поскольку они выполняют свои служебные обязанности, и отметил, что вскоре их защита может потребоваться новому лидеру.
Молдавские фермеры протестуют с 6 декабря, они разместили около 200 тракторов на площади перед зданием правительства. В среду акция протеста переместилась к зданию парламента и частично заблокировали движение транспорта в центре Кишинева, в результате стычки с полицией пострадали четыре сотрудника МВД, был применен слезоточивый газ. Избранный президент Молдавии Майя Санду осудила "жесткие" действия полиции и призвала не применять агрессию в отношении протестующих.
Избранный президент Молдавии Майя Санду выступает на антиправительственной акции у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 14:46Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
Путин пожелал успехов новому президенту Молдавии Санду
"Госпожа Санду, я категорически против подобного подхода, неужели те, кто давит полицейских на тракторах, герои? Не осуждайте их, потому что через пару месяцев они должны будут защищать вас от протестующих, тогда они могут отвернуться", - заявил Додон в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.
Он добавил, что сотрудники полиции отвечают за обеспечение общественного порядка и честно выполняют свою работу, поэтому их не за что осуждать.
Флаг Молдавии на спине участника акции сторонников избранного президента Молдавии Майи Санду у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря, 17:41
Парламент Молдавии одобрил снижение пенсионного возраста в стране
 
Майя СандуИгорь ДодонМолдавияКишиневВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:36Российскую вакцину от коронавируса доставят в Аргентину 23 декабря
16:33Вице-президент США Майк Пенс сделал прививку от COVID-19
16:29В Мексике убили экс-губернатора штата Халиско
16:28МИД Белоруссии назвал новые санкции Евросоюза "ущербным решением"
16:26В Иркутской области 31 декабря объявили выходным
16:23Набиуллина раскрыла подробности введения цифрового рубля
16:18Берлин отказался комментировать заявления Путина по ситуации с Навальным
16:14Экс-замдиректора Росгвардии арестовали по обвинению в мошенничестве
16:10Белоруссия подготовила ответ на новые санкции Евросоюза
16:07Житель Алакуртти извинился перед врачом, на которую пожаловался Путину
16:06Берлин не передавал Москве данных по ситуации с Навальным, заявили в МИД
16:04Губернатор Псковской области заразился коронавирусом
16:03В ЦБ спрогнозировали влияние мер по сдерживанию цен на инфляцию
15:58В "Одноклассниках" назвали самые доброжелательные регионы
15:58Умер депутат Госдумы Валентин Шурчанов
15:56Мурманский Минздрав прокомментировал жалобу на амбулаторию в Алакуртти
15:55Третье дело возбудили после пожара в доме престарелых в Башкирии
15:54В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска
15:50В ЮАР ввели новые ограничения из-за коронавируса
15:47Набиуллина выступила против административных мер сдерживания инфляции
Лента новостейМолния