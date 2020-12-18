Додон призвал Санду не осуждать полицию за действия на протестах
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкДействующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге после еженедельной встречи с премьером и председателем парламента
© Sputnik / Стрингер
КИШИНЕВ, 18 дек – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон в пятницу призвал свою преемницу Майю Санду не осуждать действия правоохранителей на акциях протеста, поскольку они выполняют свои служебные обязанности, и отметил, что вскоре их защита может потребоваться новому лидеру.
Молдавские фермеры протестуют с 6 декабря, они разместили около 200 тракторов на площади перед зданием правительства. В среду акция протеста переместилась к зданию парламента и частично заблокировали движение транспорта в центре Кишинева, в результате стычки с полицией пострадали четыре сотрудника МВД, был применен слезоточивый газ. Избранный президент Молдавии Майя Санду осудила "жесткие" действия полиции и призвала не применять агрессию в отношении протестующих.
"Госпожа Санду, я категорически против подобного подхода, неужели те, кто давит полицейских на тракторах, герои? Не осуждайте их, потому что через пару месяцев они должны будут защищать вас от протестующих, тогда они могут отвернуться", - заявил Додон в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.
Он добавил, что сотрудники полиции отвечают за обеспечение общественного порядка и честно выполняют свою работу, поэтому их не за что осуждать.
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