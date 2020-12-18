https://ria.ru/20201218/meksika-1589931019.html

В Мексике убили экс-губернатора штата Халиско

В Мексике убили экс-губернатора штата Халиско

Экс-губернатор мексиканского штата Халиско Аристотелес Сандоваль убит в курортном городе Пуэрто-Вальярта, сообщил глава штата Энрике Альфаро. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T16:29

2020-12-18T16:29

2020-12-18T16:29

халиско

мексика

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 дек – РИА Новости. Экс-губернатор мексиканского штата Халиско Аристотелес Сандоваль убит в курортном городе Пуэрто-Вальярта, сообщил глава штата Энрике Альфаро."С глубокой болью сообщаю, что некоторое время назад экс-губернатор нашего штата Аристотелес Сандоваль стал жертвой прямой атаки в Пуэрто-Вальярта. К сожалению, он скончался. Мои соболезнования его семье в этот тяжелый момент", - написал он в Twitter.Он сообщил, что дал указание органам безопасности штата прибыть на место и провести расследование.Штат Халиско входит в число шести регионов, на которые приходится половина всех совершаемых в Мексике убийств.

https://ria.ru/20200917/meksika-1577364251.html

халиско

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халиско, мексика, в мире