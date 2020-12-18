https://ria.ru/20201218/kurs-1589908427.html

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 54 копейки

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 54 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 53,75 копейки - до 89,8262 рубля, курс доллара - на 33,74 копейки, до... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T15:01

2020-12-18T15:01

2020-12-18T15:01

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 53,75 копейки - до 89,8262 рубля, курс доллара - на 33,74 копейки, до 73,3155 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 42,74 копейки, составив 80,7453 рубля.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика