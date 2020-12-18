Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201218/kurs-1589908427.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 54 копейки
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 54 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 53,75 копейки - до 89,8262 рубля, курс доллара - на 33,74 копейки, до... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T15:01
2020-12-18T15:01
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589491231_88:370:3071:2048_1920x0_80_0_0_280f5d702c39681e67c02c7437ec4797.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 53,75 копейки - до 89,8262 рубля, курс доллара - на 33,74 копейки, до 73,3155 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 42,74 копейки, составив 80,7453 рубля.
https://ria.ru/20201217/bitkoin-1589651928.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589491231_206:63:2849:2045_1920x0_80_0_0_d889762265589e520756d4e8fac705ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 54 копейки

15:01 18.12.2020
 
© РИА Новости / Павел БедняковОтражение электронного табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Отражение электронного табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 53,75 копейки - до 89,8262 рубля, курс доллара - на 33,74 копейки, до 73,3155 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 42,74 копейки, составив 80,7453 рубля.
Логотип криптовалюты биткоин на экономическом блокчейн-форуме в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 12:21
Цена биткоина побила новый исторический рекорд
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:36Российскую вакцину от коронавируса доставят в Аргентину 23 декабря
16:33Вице-президент США Майк Пенс сделал прививку от COVID-19
16:29В Мексике убили экс-губернатора штата Халиско
16:28МИД Белоруссии назвал новые санкции Евросоюза "ущербным решением"
16:26В Иркутской области 31 декабря объявили выходным
16:23Набиуллина раскрыла подробности введения цифрового рубля
16:18Берлин отказался комментировать заявления Путина по ситуации с Навальным
16:14Экс-замдиректора Росгвардии арестовали по обвинению в мошенничестве
16:10Белоруссия подготовила ответ на новые санкции Евросоюза
16:07Житель Алакуртти извинился перед врачом, на которую пожаловался Путину
16:06Берлин не передавал Москве данных по ситуации с Навальным, заявили в МИД
16:04Губернатор Псковской области заразился коронавирусом
16:03В ЦБ спрогнозировали влияние мер по сдерживанию цен на инфляцию
15:58В "Одноклассниках" назвали самые доброжелательные регионы
15:58Умер депутат Госдумы Валентин Шурчанов
15:56Мурманский Минздрав прокомментировал жалобу на амбулаторию в Алакуртти
15:55Третье дело возбудили после пожара в доме престарелых в Башкирии
15:54В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска
15:50В ЮАР ввели новые ограничения из-за коронавируса
15:47Набиуллина выступила против административных мер сдерживания инфляции
Лента новостейМолния