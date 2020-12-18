https://ria.ru/20201218/kurs-1589908427.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 54 копейки
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 54 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 53,75 копейки - до 89,8262 рубля, курс доллара - на 33,74 копейки, до... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T15:01
2020-12-18T15:01
2020-12-18T15:01
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589491231_88:370:3071:2048_1920x0_80_0_0_280f5d702c39681e67c02c7437ec4797.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 53,75 копейки - до 89,8262 рубля, курс доллара - на 33,74 копейки, до 73,3155 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 42,74 копейки, составив 80,7453 рубля.
https://ria.ru/20201217/bitkoin-1589651928.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589491231_206:63:2849:2045_1920x0_80_0_0_d889762265589e520756d4e8fac705ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика