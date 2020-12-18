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СПЧ попросил ФСИН разрешить заключенным чаще мыться во время пандемии
СПЧ попросил ФСИН разрешить заключенным чаще мыться во время пандемии
Совет по правам человека при президенте РФ обратился в ФСИН с просьбой смягчить режим содержания заключенных на период пандемии - в частности, разрешить им... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T16:54
2020-12-18T16:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ева меркачева
валерий фадеев
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ обратился в ФСИН с просьбой смягчить режим содержания заключенных на период пандемии -&nbsp; в частности, разрешить им чаще принимать душ, сообщила член СПЧ Ева Меркачева."Буквально только что за подписью нашего председателя Валерия Александровича Фадеева во ФСИН ушло письмо, где мы просим во время пандемии пойти на смягчение режима. Мы просим, чтобы заключенным разрешили дважды в неделю мыться... Потому что получается такая странная ситуация, когда мы все бесконечно моем руки, у нас есть антисептики, а заключенные при этом... говорят, что гигиена - это то самое, о чем они мечтают", - сказала Меркачева на пресс-конференции.Она напомнила, что сейчас по правилам распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы мужчины моются один раз в неделю, а женщины - два раза в неделю.Меркачева также собщила, что правозащитники просят о выдаче заключенным бесплатных витаминов, прекращении этапирования в колонии других регионов до вступления приговора в законную силу и разрешении общаться с близкими по видеосвязи, что могло бы стать альтернативой свиданиям, которые отменены из-за нестабильной эпидемической ситуации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ева меркачева, валерий фадеев, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество

СПЧ попросил ФСИН разрешить заключенным чаще мыться во время пандемии

16:54 18.12.2020
 
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПодследственный в СИЗО
Подследственный в СИЗО - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ обратился в ФСИН с просьбой смягчить режим содержания заключенных на период пандемии -  в частности, разрешить им чаще принимать душ, сообщила член СПЧ Ева Меркачева.
"Буквально только что за подписью нашего председателя Валерия Александровича Фадеева во ФСИН ушло письмо, где мы просим во время пандемии пойти на смягчение режима. Мы просим, чтобы заключенным разрешили дважды в неделю мыться... Потому что получается такая странная ситуация, когда мы все бесконечно моем руки, у нас есть антисептики, а заключенные при этом... говорят, что гигиена - это то самое, о чем они мечтают", - сказала Меркачева на пресс-конференции.
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Она напомнила, что сейчас по правилам распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы мужчины моются один раз в неделю, а женщины - два раза в неделю.
Меркачева также собщила, что правозащитники просят о выдаче заключенным бесплатных витаминов, прекращении этапирования в колонии других регионов до вступления приговора в законную силу и разрешении общаться с близкими по видеосвязи, что могло бы стать альтернативой свиданиям, которые отменены из-за нестабильной эпидемической ситуации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ева МеркачеваВалерий ФадеевФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Общество
 
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