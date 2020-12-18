https://ria.ru/20201218/koronavirus-1589937354.html
СПЧ попросил ФСИН разрешить заключенным чаще мыться во время пандемии
СПЧ попросил ФСИН разрешить заключенным чаще мыться во время пандемии
Совет по правам человека при президенте РФ обратился в ФСИН с просьбой смягчить режим содержания заключенных на период пандемии - в частности, разрешить им... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T16:54
2020-12-18T16:54
2020-12-18T16:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ева меркачева
валерий фадеев
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ обратился в ФСИН с просьбой смягчить режим содержания заключенных на период пандемии - в частности, разрешить им чаще принимать душ, сообщила член СПЧ Ева Меркачева."Буквально только что за подписью нашего председателя Валерия Александровича Фадеева во ФСИН ушло письмо, где мы просим во время пандемии пойти на смягчение режима. Мы просим, чтобы заключенным разрешили дважды в неделю мыться... Потому что получается такая странная ситуация, когда мы все бесконечно моем руки, у нас есть антисептики, а заключенные при этом... говорят, что гигиена - это то самое, о чем они мечтают", - сказала Меркачева на пресс-конференции.Она напомнила, что сейчас по правилам распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы мужчины моются один раз в неделю, а женщины - два раза в неделю.Меркачева также собщила, что правозащитники просят о выдаче заключенным бесплатных витаминов, прекращении этапирования в колонии других регионов до вступления приговора в законную силу и разрешении общаться с близкими по видеосвязи, что могло бы стать альтернативой свиданиям, которые отменены из-за нестабильной эпидемической ситуации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20200622/1573305099.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ева меркачева, валерий фадеев, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество