https://ria.ru/20201218/bolnichnyy-1589835793.html
Минтруд предложил упростить процедуру оформления больничного
Минтруд предложил упростить процедуру оформления больничного
Минтруд разработал новые правила оформления больничных листов, сообщает "Российская газета". РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T09:01
2020-12-18T09:01
2020-12-18T09:14
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Минтруд разработал новые правила оформления больничных листов, сообщает "Российская газета".Отмечается, что сейчас в 77 регионах реализуется механизм "прямых" выплат страхового возмещения из Фонда социального страхования. Чтобы оформить их, работник каждый раз при предоставлении работодателю бумажного листка нетрудоспособности должен указывать паспортные данные, СНИЛС и банковские реквизиты.Разработанный ведомством проект постановления предусматривает, что все эти сведения нужно будет предоставить только один раз. Дополнительные справки могут потребовать только в исключительных случаях.
https://ria.ru/20201211/invalidnost-1588699557.html
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министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество