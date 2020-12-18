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Минтруд предложил упростить процедуру оформления больничного
Минтруд предложил упростить процедуру оформления больничного
Минтруд разработал новые правила оформления больничных листов, сообщает "Российская газета". РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T09:01
2020-12-18T09:14
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Минтруд разработал новые правила оформления больничных листов, сообщает "Российская газета".Отмечается, что сейчас в 77 регионах реализуется механизм "прямых" выплат страхового возмещения из Фонда социального страхования. Чтобы оформить их, работник каждый раз при предоставлении работодателю бумажного листка нетрудоспособности должен указывать паспортные данные, СНИЛС и банковские реквизиты.Разработанный ведомством проект постановления предусматривает, что все эти сведения нужно будет предоставить только один раз. Дополнительные справки могут потребовать только в исключительных случаях.
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353
60
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

Минтруд предложил упростить процедуру оформления больничного

09:01 18.12.2020 (обновлено: 09:14 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Пациенты записываются на прием к врачу через электронные терминалы в Москве
Пациенты записываются на прием к врачу через электронные терминалы в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Минтруд разработал новые правила оформления больничных листов, сообщает "Российская газета".
Отмечается, что сейчас в 77 регионах реализуется механизм "прямых" выплат страхового возмещения из Фонда социального страхования. Чтобы оформить их, работник каждый раз при предоставлении работодателю бумажного листка нетрудоспособности должен указывать паспортные данные, СНИЛС и банковские реквизиты.
Разработанный ведомством проект постановления предусматривает, что все эти сведения нужно будет предоставить только один раз. Дополнительные справки могут потребовать только в исключительных случаях.
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Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
 
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