https://ria.ru/20201218/bolnichnyy-1589835793.html

Минтруд предложил упростить процедуру оформления больничного

Минтруд предложил упростить процедуру оформления больничного

Минтруд разработал новые правила оформления больничных листов, сообщает "Российская газета". РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T09:01

2020-12-18T09:01

2020-12-18T09:14

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Минтруд разработал новые правила оформления больничных листов, сообщает "Российская газета".Отмечается, что сейчас в 77 регионах реализуется механизм "прямых" выплат страхового возмещения из Фонда социального страхования. Чтобы оформить их, работник каждый раз при предоставлении работодателю бумажного листка нетрудоспособности должен указывать паспортные данные, СНИЛС и банковские реквизиты.Разработанный ведомством проект постановления предусматривает, что все эти сведения нужно будет предоставить только один раз. Дополнительные справки могут потребовать только в исключительных случаях.

https://ria.ru/20201211/invalidnost-1588699557.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество